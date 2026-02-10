Zaloguj się lub Zarejestruj

Hearthstone bez sequela i bez wersji na konsole. Blizzard szykuje jednak ważne ogłoszenie

Jakub Piwoński
2026/02/10 09:10
Blizzard oficjalnie uciął spekulacje na temat powstania Hearthstone 2. Gra nieprędko zawędruje też na konsole.

Po ostatniej transmisji poświęconej nowemu dodatkowi pojawiły się sugestie, że podczas BlizzConu 2026 studio może zapowiedzieć pełnoprawny sequel karcianki. Jak jednak potwierdził producent wykonawczy Nathan Lyons-Smith, „to nie jest Hearthstone 2” i nie powstaje zupełnie nowa gra. Jednocześnie Blizzard podkreśla, że zapowiedź szykowana na BlizzCon 2026 będzie czymś większym niż standardowa aktualizacja, a nawet większym niż nadchodzący dodatek.

Hearthstone
Hearthstone

Hearthstone nie doczeka się sequela i raczej nie pojawi się na konsolach

Mowa o rozszerzeniu Cataclysm, które zadebiutuje 17 marca i przeniesie do Hearthstone’a motywy znane z dodatku World of Warcraft o tym samym tytule. Do gry wraca Deathwing, a wraz z nim potężne karty typu Colossal, zajmujące całe pole stronników. Pojawią się też nowe słowa kluczowe, mechaniki (jak cofanie zagrań), fabuła oraz czasowy dostęp do kart z dodatków Un’Goro i Emerald Dream dla wszystkich graczy. Blizzard zapowiada, że przyszłe nowości będą utrzymane w podobnym duchu – to wciąż ten sam Hearthstone, ale rozwijany na większą skalę niż dotychczas.

Przy okazji Blizzard odniósł się również do tematu konsol. Hearthstone nadal nie trafi na konsole ani urządzenia pokroju Switcha czy Steam Decka, choć pod skrzydłami Microsoftu temat ten ma wyższy priorytet niż wcześniej. Problemem pozostaje wiek kodu i konieczność pełnego dostosowania interfejsu do grania na padzie. Studio nie wyklucza takiego portu w przyszłości, ale podkreśla, że jeśli już do niego dojdzie, ma być zrobiony „porządnie, a nie na skróty”.

Hearthstone pozostaje więc nadal ważne dla Blizzard, ale w tej postaci, co jest obecnie. Przynajmniej na razie. Warto podkreślić, że Blizzard rzadko zapowiada przyszłość Hearthstone’a z tak dużym wyprzedzeniem i jednocześnie tak wyraźnie akcentuje skalę nadchodzących zmian. Choć nie chodzi o pełnoprawny sequel, wszystko wskazuje na to, że podczas BlizzConu 2026 zobaczymy jedną z największych inicjatyw w historii gry — potencjalnie nowy tryb, gruntowną rozbudowę istniejących systemów lub długofalowy kierunek rozwoju, który ma na nowo zdefiniować Hearthstone’a na kolejne lata.

Źródło:https://www.eurogamer.net/blizzard-squashes-hearthstone-2-supicions

Tagi:

News
Blizzard
Blizzard Entertainment
konsole
Hearthstone
karcianka
BlizzCon
sequel
gra karciana
nowości
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




