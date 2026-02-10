Hearthstone bez sequela i bez wersji na konsole. Blizzard szykuje jednak ważne ogłoszenie

Po ostatniej transmisji poświęconej nowemu dodatkowi pojawiły się sugestie, że podczas BlizzConu 2026 studio może zapowiedzieć pełnoprawny sequel karcianki. Jak jednak potwierdził producent wykonawczy Nathan Lyons-Smith, „to nie jest Hearthstone 2” i nie powstaje zupełnie nowa gra. Jednocześnie Blizzard podkreśla, że zapowiedź szykowana na BlizzCon 2026 będzie czymś większym niż standardowa aktualizacja, a nawet większym niż nadchodzący dodatek.

Hearthstone nie doczeka się sequela i raczej nie pojawi się na konsolach

Mowa o rozszerzeniu Cataclysm, które zadebiutuje 17 marca i przeniesie do Hearthstone’a motywy znane z dodatku World of Warcraft o tym samym tytule. Do gry wraca Deathwing, a wraz z nim potężne karty typu Colossal, zajmujące całe pole stronników. Pojawią się też nowe słowa kluczowe, mechaniki (jak cofanie zagrań), fabuła oraz czasowy dostęp do kart z dodatków Un’Goro i Emerald Dream dla wszystkich graczy. Blizzard zapowiada, że przyszłe nowości będą utrzymane w podobnym duchu – to wciąż ten sam Hearthstone, ale rozwijany na większą skalę niż dotychczas.