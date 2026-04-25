Niesamowita przemiana Dark Souls 2. Ty też możesz ją przetestować

Maciej Petryszyn
2026/04/25 17:30
Nieco ponad miesiąc temu Dark Souls 2 stuknęło 12 lat. Okazuje się jednak, że nawet z tak wiekowej pozycji można wycisnąć więcej.

Przynajmniej na poziomie graficznym. A dowodem na to jest omawiana tutaj modyfikacja.

Dark Souls 2 piękne jak nigdy

Mowa tutaj o Dark Souls Lighting Engine dla Dark Souls 2. Projekt ten powstaje już od dawna, teraz jednak wszedł w fazie publicznej bety. To oznacza, że zainteresowani użytkownicy mogą udać się na stworzony przez moderów kanał na Discrodzie, by tam uzyskać dostęp do moda i przetestować go na własną rękę. Na razie bowiem projekt nie jest dostępny w Nexus Mods. A o co w ogóle chodzi? Ano o path tracing, czyli technikę renderowania, której zadaniem jest jak najwierniejsze odwzorowanie prawdziwego zachowania światła. Jest to coś, co daje jeszcze lepsze wizualnie efekty od ray tracingu, aczkolwiek kosztem wydajności.

Ganaboy, twórca stojący za Dark Souls Lighting Engine, zapewnia, że ich jego nie tylko dodaje path tracing. Ma on również, jak stwierdza, “ukryć problemy z powtarzalnością tekstur”. Inną zmianą jest kontrast wynikający z oświetlenia – dzięki niemu powierzchnie, które będą ukazywały się naszym oczom, nie będą już tak monotonne. Całość ma sprawiać, że np. w ciemnych pomieszczeniach niekoniecznie będziemy musieli korzystać z pomocy pochodni. Jeżeli w pozornie ciemnym miejscu będzie np. otwarte okno czy drzwi, zapewni to pewną widoczność. Dokładnie tak, jak ma to miejsce w rzeczywistości. Efekty modyfikacji znajdziecie poniżej:

Dark Souls 2 ukazało się w 2024 roku z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 3 i Xbox 360. Sam tytuł powstawał w wielkim chaosie, a wyciętej z niego zawartości nie brakuje. Ostatnio zresztą odkryto kolejne usunięte fragmenty. W tym wypadku mowa o lokacji, która w finalnej wersji gry wyglądała zupełnie inaczej i nie robiła takiego wrażenia, jak w pierwotnych założeniach.

Źródło:https://wccftech.com/dark-souls-2-path-tracing-mod-public-beta/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

