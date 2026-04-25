Niesamowita przemiana Dark Souls 2. Ty też możesz ją przetestować

Nieco ponad miesiąc temu Dark Souls 2 stuknęło 12 lat. Okazuje się jednak, że nawet z tak wiekowej pozycji można wycisnąć więcej.

Przynajmniej na poziomie graficznym. A dowodem na to jest omawiana tutaj modyfikacja.

Dark Souls 2 piękne jak nigdy

Mowa tutaj o Dark Souls Lighting Engine dla Dark Souls 2. Projekt ten powstaje już od dawna, teraz jednak wszedł w fazie publicznej bety. To oznacza, że zainteresowani użytkownicy mogą udać się na stworzony przez moderów kanał na Discrodzie, by tam uzyskać dostęp do moda i przetestować go na własną rękę. Na razie bowiem projekt nie jest dostępny w Nexus Mods. A o co w ogóle chodzi? Ano o path tracing, czyli technikę renderowania, której zadaniem jest jak najwierniejsze odwzorowanie prawdziwego zachowania światła. Jest to coś, co daje jeszcze lepsze wizualnie efekty od ray tracingu, aczkolwiek kosztem wydajności.