Takie mogło być Dark Souls 2. Wycięta lokacja zaskakuje rozmachem

Chaos ten sprawił, że ogromna liczba pomysłów to pojawiała się w grze, to był z niej wyrzucana. Aczkolwiek nie zawsze bezpowrotnie.

Jak miała wyglądać jedna z najbardziej frustrujących lokacji Dark Souls 2?

Udowadnia to youtuber, a jednocześnie moder kryjący się pod nickiem Doneda. W przygotowanym przez siebie materiale zaprezentował on, jak według pierwotnych założeń w Dark Souls 2 miała wyglądać lokacja The Gutter, po polsku znana jako Rynsztok. Ten ostatecznie stał się frustrującą plątaniną mostów zwodzonych, kładek i przepaści, którym towarzyszy ograniczona widoczność. W efekcie w jaskini tej walczymy nie tylko z czyhającymi na nas w przeróżnych zakamarkach oponentami, ale również i z nieprzyjaznym otoczeniem. Bo o to, by spaść na sam dół i doznać upokarzającego zgonu, wcale nietrudno.