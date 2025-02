Jedna z najlepszych karcianek ostatnich lat niespodziewanie trafiła na Game Pass

Zupełnie niespodziewanie Balatro, uznawane za jedną z najlepszych karcianek ostatnich lat, trafiło do Game Pass. Gra, która w błyskawicznym tempie zdobyła status kultowej, teraz jest dostępna dla milionów graczy bez dodatkowych opłat. „Tak, to prawda – w zaskakującym ogłoszeniu Balatro właśnie dodano do Game Pass” – ogłosili twórcy podczas prezentacji ID@Xbox.

Balatro trafiło na Game Pass. Gra zawiera dodatki

To jednak nie koniec dobrych wieści. Wraz z dodaniem Balatro do Game Pass, do gry trafił również nowy zestaw kart crossover – Friends of Jimbo 4. Znajdziemy w nim postacie z Fallout, Civilization, Assassin’s Creed, Dead By Daylight, Rust, Slay the Princess, Bugsnax i Critical Role. Wcześniejsze zestawy zawierały karty inspirowane takimi tytułami jak Warframe, Cyberpunk 2077 czy Stardew Valley, ale najnowsza kolekcja może być najbardziej rozbudowaną z dotychczasowych.