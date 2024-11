Balatro zyskuje popularność po nominacjach na The Game Awards 2024. Zarobki gry wzrosły ponad czterokrotnie

Nagły wzrost zainteresowanie Balatro jest dość niespodziewany, lecz jego przyczyna nie jest do końca jasna. Prawdopodobny jest scenariusz, w którym nominacja na gali The Game Awards przyciągnęłą do gry wiele nowych osób. Warto dodać, że poza szansą na wygranie tytułu Gry Roku karcianka otrzymała również nominację do najlepszej gry mobilnej. Na oficjalne ogłoszenie wyników poczekamy do wydarzenia, które zaplanowane jest na 13 grudnia.

Na koniec przypomnijmy, że Balatro zostało wydane 20 lutego i jest dostępne na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch oraz PC. Tytuł otrzymał na Steamie niecałe 48 tysięcy opinii, z czego 97 procent okazało się pozytywnych. Jakiś czas temu informowaliśmy o pojawieniu się produkcji na liście bestsellerów.