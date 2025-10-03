Nowe rozszerzenie Hearthstone sprawi, że gra jeszcze głębiej zanurzy się w uniwersum Warcrafta

Fani karcianego hitu Blizzarda mogą szykować się na kolejną wielką przygodę. Już 4 listopada Hearthstone otrzyma najnowsze rozszerzenie zatytułowane Poprzez linie czasu, które rozwinie grę o 145 zupełnie nowych kart oraz fabułę koncentrującą się na podróżach w czasie. Oto szczegóły.

Hearthstone: Poprzez linie czasu – nowe rozszerzenie w popularnej karciance Blizzarda

Nieco o fabule. Jak opowiadają twórcy, tym razem zagrożenie nadejdzie ze strony Murozonda, Władcy Nieskończoności, który pragnie zaburzyć wszystkie linie czasu i skierować je ku zagładzie. Na drodze stanie mu Chronia, czasomantka ze spiżowego rodu smoków, która zgromadzi bohaterów z różnych epok Warcrafta, by powstrzymać nadchodzącą katastrofę.