Nowe rozszerzenie Hearthstone sprawi, że gra jeszcze głębiej zanurzy się w uniwersum Warcrafta

Popularna karcianka od Blizzarda dostanie nowe rozszerzenie już w listopadzie. Znamy szczegóły.
Fani karcianego hitu Blizzarda mogą szykować się na kolejną wielką przygodę. Już 4 listopada Hearthstone otrzyma najnowsze rozszerzenie zatytułowane Poprzez linie czasu, które rozwinie grę o 145 zupełnie nowych kart oraz fabułę koncentrującą się na podróżach w czasie. Oto szczegóły.
Hearthstone: Poprzez linie czasu – nowe rozszerzenie w popularnej karciance Blizzarda
Nieco o fabule. Jak opowiadają twórcy, tym razem zagrożenie nadejdzie ze strony Murozonda, Władcy Nieskończoności, który pragnie zaburzyć wszystkie linie czasu i skierować je ku zagładzie. Na drodze stanie mu Chronia, czasomantka ze spiżowego rodu smoków, która zgromadzi bohaterów z różnych epok Warcrafta, by powstrzymać nadchodzącą katastrofę.
Najważniejszym elementem dodatku są oczywiście nowe mechaniki. Blizzard wprowadza dwa świeże słowa kluczowe: Osławieni – pozwalające czerpać moc od legendarnych postaci z uniwersum Warcrafta i automatycznie dodające dodatkową legendarną kartę do talii – oraz Cofnięcie, które umożliwia ponowne zagranie kart z losowym efektem i zmianę przebiegu pojedynku.
Rozszerzenie mocno akcentuje motyw podróży w czasie. Gracze zobaczą znajome postacie w alternatywnych wersjach – np. Sylwanę sprzed przemiany w banshee czy Gelbina Jutrzejszego pilotującego futurystycznego mecha. Jak zawsze w Hearthstone, nowe karty łączą unikalne zdolności z charakterystycznym humorem i klimatycznymi ilustracjami, dodając grze świeżości i nowych możliwości taktycznych.
