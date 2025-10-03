Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe rozszerzenie Hearthstone sprawi, że gra jeszcze głębiej zanurzy się w uniwersum Warcrafta

Jakub Piwoński
2025/10/03 12:10
0
0

Popularna karcianka od Blizzarda dostanie nowe rozszerzenie już w listopadzie. Znamy szczegóły.

Fani karcianego hitu Blizzarda mogą szykować się na kolejną wielką przygodę. Już 4 listopada Hearthstone otrzyma najnowsze rozszerzenie zatytułowane Poprzez linie czasu, które rozwinie grę o 145 zupełnie nowych kart oraz fabułę koncentrującą się na podróżach w czasie. Oto szczegóły.

Hearthstone: Poprzez linie czasu
Hearthstone: Poprzez linie czasu

Hearthstone: Poprzez linie czasu – nowe rozszerzenie w popularnej karciance Blizzarda

Nieco o fabule. Jak opowiadają twórcy, tym razem zagrożenie nadejdzie ze strony Murozonda, Władcy Nieskończoności, który pragnie zaburzyć wszystkie linie czasu i skierować je ku zagładzie. Na drodze stanie mu Chronia, czasomantka ze spiżowego rodu smoków, która zgromadzi bohaterów z różnych epok Warcrafta, by powstrzymać nadchodzącą katastrofę.

Najważniejszym elementem dodatku są oczywiście nowe mechaniki. Blizzard wprowadza dwa świeże słowa kluczowe: Osławieni – pozwalające czerpać moc od legendarnych postaci z uniwersum Warcrafta i automatycznie dodające dodatkową legendarną kartę do talii – oraz Cofnięcie, które umożliwia ponowne zagranie kart z losowym efektem i zmianę przebiegu pojedynku.

GramTV przedstawia:

Rozszerzenie mocno akcentuje motyw podróży w czasie. Gracze zobaczą znajome postacie w alternatywnych wersjach – np. Sylwanę sprzed przemiany w banshee czy Gelbina Jutrzejszego pilotującego futurystycznego mecha. Jak zawsze w Hearthstone, nowe karty łączą unikalne zdolności z charakterystycznym humorem i klimatycznymi ilustracjami, dodając grze świeżości i nowych możliwości taktycznych.

Premiera dodatku Hearthstone: Poprzez linie czasu odbędzie się już 4 listopada. Nowe pakiety kart są już dostępne w przedsprzedaży. Więcej informacji o dodatku znajdziecie na stronie Blizzarda.

Źródło:https://news.blizzard.com/pl-pl/article/24226328/bohaterowie-warcrafta-z-przeszlosci-i-przyszlosci-jednocza-sie-w-poprzez-linie-czasu-najnowszym-dodatku-do-hearthstone

Tagi:

News
DLC
Blizzard
Blizzard Entertainment
rozszerzenie
Hearthstone
karcianka
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112