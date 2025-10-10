Data premiery filmu Minecraft 2 wskazuje, że szykuje się box office’owa wojna

Warner Bros. i Legendary oficjalnie potwierdziły, że pracują nad kontynuacją filmowego Minecrafta. Nie ma w tym nic dziwnego – mówimy o jednym z największych hitów box office tego roku. Film trafi do kin 23 lipca 2027 roku, a za kamerę ponownie stanie Jared Hess, znany z pierwszej części oraz takich produkcji jak Napoleon Wybuchowiec.

Warner Bros. zapowiada Minecraft 2

Hess napisze również scenariusz razem z Chrisem Gallettą, jednym z autorów oryginału. Wśród producentów znajdą się m.in. Mary Parent, Cale Boyter, Roy Lee, Eric McLeod, Kayleen Walters, Torfi Frans Ólafsson oraz Jason Momoa, który wystąpił również w pierwszej odsłonie.