Data premiery filmu Minecraft 2 wskazuje, że szykuje się box office’owa wojna

Mamy już pierwszą, oficjalną zapowiedź sequela tegorocznego hitu.
Warner Bros. i Legendary oficjalnie potwierdziły, że pracują nad kontynuacją filmowego Minecrafta. Nie ma w tym nic dziwnego – mówimy o jednym z największych hitów box office tego roku. Film trafi do kin 23 lipca 2027 roku, a za kamerę ponownie stanie Jared Hess, znany z pierwszej części oraz takich produkcji jak Napoleon Wybuchowiec.
Warner Bros. zapowiada Minecraft 2
Hess napisze również scenariusz razem z Chrisem Gallettą, jednym z autorów oryginału. Wśród producentów znajdą się m.in. Mary Parent, Cale Boyter, Roy Lee, Eric McLeod, Kayleen Walters, Torfi Frans Ólafsson oraz Jason Momoa, który wystąpił również w pierwszej odsłonie.
Pierwszy film Minecraft okazał się jednym z największych zaskoczeń roku. Produkcja zarobiła 957,8 miliona dolarów na całym świecie, zajmując trzecie miejsce w globalnym box office. Był jednak numerem jeden na rynku USA. Film zapoczątkował także dobrą passę Warner Bros., którą kontynuowały takie hity jak Grzesznicy, Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi i Zniknięcia.
W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Hansen i Jennifer Coolidge. Film stał się prawdziwym fenomenem wśród młodszych widzów – sceny z tzw. kurczakiem-dżokejem viralowo opanowały media społecznościowe, a seanse często przypominały fanowskie święto. Co ważne, Minecraft swoimi wynikami finansowymi ustanowił rekord wśród filmów na podstawie gier wideo – przebijając nawet animację Super Mario Bros. sprzed dwóch lat.
Premiera kontynuacji w 2027 roku zapowiada się więc jako jedno z największych wydarzeń box office’u – a sam rok 2027 już teraz zaczyna wyglądać na pole zaciętej rywalizacji pomiędzy największymi markami filmowymi. Przypomnijmy, że w tym samym roku mają mieć premierę m.in. Batman 2, nowi Avengersi, nowy Władca Pierścieni, Shrek 5. Minecraft 2 będzie miał zatem o wiele trudniej odnieść sukces finansowy, ale będzie mu sprzyjać dobra passa adaptacji gier.
