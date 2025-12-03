Zaloguj się lub Zarejestruj

Jedna bitwa po drugiej już teraz jest faworytem do Oscara, ale sezon nagród dopiero się rozkręca

Jakub Piwoński
2025/12/03 11:40
Jesteśmy po rozdaniu nagród Gotham i nagród New York Film Critics Circle, a przed nami nominacje do Złotych Globów, kolejny ważny punkt.

Po rozdaniu Gotham Awards i nagród New York Film Critics Circle sezon filmowych wyróżnień nabiera tempa, a faworyci powoli wyłaniają się w walce o kolejne laury. W Gotham Awards główną nagrodę dla najlepszego filmu zdobył film dotychczas wskazywany na faworyta w oscarowej walce – Jedna bitwa po drugiej Paula Thomasa Andersona. Z kolei Jafar Panahi został uhonorowany za reżyserię To był zwykły przypadek, zwycięskiego filmu z Cannes.

Jedna bitwa po drugiej
Jedna bitwa po drugiej

Jedna bitwa po drugiej już teraz jest faworytem do Oscara, ale sezon nagród dopiero się rozkręca

Nagrody NYFCC potwierdziły przewagę Jedna bitwa po drugiej, który i tym razem zdobył tytuł najlepszego filmu. Wagner Moura został najlepszym aktorem za rolę w Tajny agent, a Rose Byrne uhonorowano jako najlepszą aktorkę za Kopnęłabym cię, gdybym mogła. Benicio del Toro z Jedna bitwa po drugiej i Amy Madigan ze Zniknięć triumfowali w kategoriach drugoplanowych, co jest ciekawym prognostykiem. Z kolei Jafar Panahi ponownie zdobył także nagrodę dla najlepszego reżysera – warto zwrócić uwagę, że stało się to szczególnie wymowne w kontekście niedawnego wyroku irańskiego sądu skazującego go na rok więzienia.

GramTV przedstawia:

Sezon nagród coraz bardziej zbliża nas do pojedynku o najważniejsze wyróżnienia. Sukcesy takich tytułów jak KPop Demon Hunters w kategorii filmu animowanego, czy dokument Julii Loktev pokazują, że krytycy wciąż potrafią zaskoczyć. Nagrody Gotham podkreślają też znaczenie kina międzynarodowego – oprócz Panahiego, najlepszym filmem zagranicznym w Nowym Jorku został wspominany Tajny agent (co ciekawe, to ostatni film w dorobku zmarłego Udo Kiera).

Oczywiście w stawce pozostają także Wielki Marty, Hamnet, Grzesznicy i kilka innych filmów, które zostaną naświetlone za sprawą zbliżających się nominacji do Złotych Globów. Natomiast Jedna bitwa po drugiej umacnia się obecnie na pozycji lidera wydaje się coraz bardziej ugruntowana, ale sezon nagród wciąż pozostaje otwarty.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/2/nyfcc

Popkultura
nagrody filmowe
najlepsze filmy
sezon nagród
filmy
kino
kinematografia
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


