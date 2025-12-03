Po rozdaniu Gotham Awards i nagród New York Film Critics Circle sezon filmowych wyróżnień nabiera tempa, a faworyci powoli wyłaniają się w walce o kolejne laury. W Gotham Awards główną nagrodę dla najlepszego filmu zdobył film dotychczas wskazywany na faworyta w oscarowej walce – Jedna bitwa po drugiej Paula Thomasa Andersona. Z kolei Jafar Panahi został uhonorowany za reżyserię To był zwykły przypadek, zwycięskiego filmu z Cannes.

Jedna bitwa po drugiej już teraz jest faworytem do Oscara, ale sezon nagród dopiero się rozkręca

Nagrody NYFCC potwierdziły przewagę Jedna bitwa po drugiej, który i tym razem zdobył tytuł najlepszego filmu. Wagner Moura został najlepszym aktorem za rolę w Tajny agent, a Rose Byrne uhonorowano jako najlepszą aktorkę za Kopnęłabym cię, gdybym mogła. Benicio del Toro z Jedna bitwa po drugiej i Amy Madigan ze Zniknięć triumfowali w kategoriach drugoplanowych, co jest ciekawym prognostykiem. Z kolei Jafar Panahi ponownie zdobył także nagrodę dla najlepszego reżysera – warto zwrócić uwagę, że stało się to szczególnie wymowne w kontekście niedawnego wyroku irańskiego sądu skazującego go na rok więzienia.