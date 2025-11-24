Zaloguj się lub Zarejestruj

Nie żyje Udo Kier. Legendarny niemiecki aktor miał ponad 200 ekranowych wcieleń

Ten niezwykle charakterystyczny miał 81 lat.

23 listopada 2025 roku odszedł Udo Kier, ceniony aktor pochodzący z Kolonii, znany z niezwykle bogatego dorobku artystycznego. Przez lata stworzył ponad dwieście kreacji – często niepokojących, oryginalnych i zapadających w pamięć. Informację o jego śmierci przekazał partner artysty, Delbert McBride. Kier miał 81 lat, a okoliczności jego odejścia nie zostały ujawnione.

Udo Kier nie żyje

Kier przyszedł na świat w 14 października 1944 roku w Kolonii podczas wojennych zawirowań. Swoją pozycję zdobył dzięki niezwykłemu ekranowemu temperamentowi oraz gotowości do grania bohaterów wyrazistych, niekiedy złowrogich czy ekscentrycznych. Widzowie kojarzą go zarówno z ambitnego kina europejskiego, jak i z produkcji amerykańskich – od filmów Morrisseya i Warhola, przez dzieła Fassbindera i Herzoga, aż po współpracę z Larsem von Trierem czy role w hollywoodzkich hitach pokroju Ace Ventury czy Blade’a.

Kier rozpoczął karierę na początku lat 70., gdy zagrał w dwóch artystycznych reinterpretacjach klasycznych horrorów: Ciele Frankensteina i Krwi Draculi. Później pojawiał się w wielu uznanych produkcjach, m.in. Odgłosach, Trzeciej generacji, Lili Marleen czy Melancholii. Jeden z ostatnich filmów z jego udziałem to Tajny agent z 2025. Choć często występował epizodycznie, potrafił wykorzystać nawet krótkie chwile na ekranie, tworząc role, które do dziś uchodzą za kultowe.

W ciągu swojej wieloletniej kariery Kier zdobył uznanie krytyków i widzów na całym świecie. Otrzymał m.in. nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Kopenhadze za całokształt twórczości, a wiele festiwali prezentowało retrospektywy jego dokonań. Zapamiętany zostanie jako artysta odważny, bezkompromisowy i konsekwentnie wierny własnemu stylowi

