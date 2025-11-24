Nie żyje Udo Kier. Legendarny niemiecki aktor miał ponad 200 ekranowych wcieleń

23 listopada 2025 roku odszedł Udo Kier, ceniony aktor pochodzący z Kolonii, znany z niezwykle bogatego dorobku artystycznego. Przez lata stworzył ponad dwieście kreacji – często niepokojących, oryginalnych i zapadających w pamięć. Informację o jego śmierci przekazał partner artysty, Delbert McBride. Kier miał 81 lat, a okoliczności jego odejścia nie zostały ujawnione.

Udo Kier nie żyje

Kier przyszedł na świat w 14 października 1944 roku w Kolonii podczas wojennych zawirowań. Swoją pozycję zdobył dzięki niezwykłemu ekranowemu temperamentowi oraz gotowości do grania bohaterów wyrazistych, niekiedy złowrogich czy ekscentrycznych. Widzowie kojarzą go zarówno z ambitnego kina europejskiego, jak i z produkcji amerykańskich – od filmów Morrisseya i Warhola, przez dzieła Fassbindera i Herzoga, aż po współpracę z Larsem von Trierem czy role w hollywoodzkich hitach pokroju Ace Ventury czy Blade’a.