Jeden z największych hitów Disney+ wraca z nowym sezonem. W dniu premiery dostaniemy od razu 10 odcinków

Serial The Bear, uznany za jeden z największych sukcesów platformy Disney+, już wkrótce wróci w 4. sezonie. Wszystkie 10 odcinków zostanie udostępnionych jednocześnie, umożliwiając widzom natychmiastowe zanurzenie się w kontynuację historii.

Kulinarna podróż trwa – 4 sezon The Bear

The Bear opowiada historię Carmen Carmy'ego Berzatto (Jeremy Allen White), utalentowanego szefa kuchni, który po śmierci brata przejmuje rodzinny bar z kanapkami w Chicago. Wraz z Sydney Adamu (Ayo Edebiri) i Richardem Richie'em Jerimovichem (Ebon Moss-Bachrach) przekształca go w wykwintną restaurację. W czwartym sezonie bohaterowie kontynuują walkę o perfekcję, stawiając czoła nowym wyzwaniom i trudnym decyzjom, które zadecydują o przyszłości The Bear.

Serial zdobył uznanie krytyków i widzów, co potwierdzają liczne nagrody. W 2024 roku The Bear otrzymał cztery statuetki Emmy, w tym dla najlepszego aktora w serialu komediowym (Jeremy Allen White), najlepszego aktora drugoplanowego (Ebon Moss-Bachrach) i najlepszej aktorki drugoplanowej (Liza Colón-Zayas). Dzięki tym wyróżnieniom The Bear stał się jednym z najbardziej utytułowanych seriali komediowych w historii Emmy. Warto dodać, że produkcja zdobyła też Złote Globy.