Disney+ ma nowy hit. To największa tego typu premiera na platformie

Serial Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette okazał się ogromnym sukcesem dla stacji FX Networks. Produkcja już po kilku tygodniach od premiery została najchętniej oglądanym serialem limitowanym w historii platform Hulu oraz Disney+, bijąc dotychczasowe rekordy oglądalności.
Według danych udostępnionych przez FX pierwszych pięć odcinków serialu zgromadziło łącznie ponad 25 milionów godzin oglądania od momentu premiery, która odbyła się 12 lutego. Co istotne, zainteresowanie produkcją nie słabnie. Piąty odcinek przyciągnął aż o 51% więcej widzów niż premierowy epizod, co pokazuje, że serial zdobywa coraz większą publiczność.
Produkcja, za którą stoi znany twórca telewizyjny Ryan Murphy, wywołała także ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. W ostatnim miesiącu wyszukiwania dotyczące Johna F. Kennedy’ego Jr. oraz Carolyn Bessette-Kennedy wzrosły w serwisie TikTok o ponad 9100%. Sam hashtag #lovestory wygenerował już ponad 21 milionów publikacji na całym świecie.
Popularność serialu zaczęła wpływać nawet na realne miejsca i produkty związane z bohaterami historii. Sklep C.O. Bigelow, który sprzedaje charakterystyczną opaskę noszoną przez Carolyn Bessette, odnotował najwyższą sprzedaż akcesoriów w swojej 188 letniej historii. Z kolei restauracja Panna II Garden Indian Restaurant, gdzie para spotyka się na pierwszej randce w serialu, zanotowała 40% więcej rezerwacji.
Serial przenosi widzów do New York City lat dziewięćdziesiątych i opowiada historię miłości Johna F. Kennedy’ego Jr. oraz Carolyn Bessette od momentu ich pierwszego spotkania aż po tragiczny finał ich wspólnej historii. W głównych rolach występują Paul Anthony Kelly oraz Sarah Pidgeon. W obsadzie znaleźli się także: Grace Gummer, Naomi Watts oraz Alessandro Nivola.
