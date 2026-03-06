Disney+ ma nowy hit. To największa tego typu premiera na platformie

Serial Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette okazał się ogromnym sukcesem dla stacji FX Networks. Produkcja już po kilku tygodniach od premiery została najchętniej oglądanym serialem limitowanym w historii platform Hulu oraz Disney+, bijąc dotychczasowe rekordy oglądalności.

Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette bije rekordy popularności na platformie Disney+

Według danych udostępnionych przez FX pierwszych pięć odcinków serialu zgromadziło łącznie ponad 25 milionów godzin oglądania od momentu premiery, która odbyła się 12 lutego. Co istotne, zainteresowanie produkcją nie słabnie. Piąty odcinek przyciągnął aż o 51% więcej widzów niż premierowy epizod, co pokazuje, że serial zdobywa coraz większą publiczność.