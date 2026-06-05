Path of Exile 2 uniknęło katastrofy gospodarczej. Twórcy błyskawicznie zareagowali na lukratywny exploit

W grach opartych na handlu między graczami stabilna ekonomia jest jednym z najważniejszych elementów rozgrywki. Przekonali się o tym deweloperzy z Grinding Gear Games, którzy już kilka godzin po odkryciu nowej metody farmienia waluty zdecydowali się na wprowadzenie awaryjnych zmian w Path of Exile 2.

Path of Exile 2 – twórcy szybko ograniczyli zyski z Temple

Problem dotyczył systemu Temple, który pojawił się w najnowszej lidze. Choć studio wcześniej osłabiło tę aktywność po krytyce graczy z poprzedniego sezonu, społeczność ponownie znalazła sposób na maksymalizowanie nagród. Odpowiednie układanie pomieszczeń w świątyni pozwalało zachowywać najbardziej wartościowe lokacje przez kolejne przebiegi, co prowadziło do generowania ogromnych ilości łupów.