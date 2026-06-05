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Path of Exile 2 uniknęło katastrofy gospodarczej. Twórcy błyskawicznie zareagowali na lukratywny exploit

Mikołaj Berlik
2026/06/05 16:00
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Jeden sposób farmienia waluty mógł zachwiać ekonomią gry. Grinding Gear Games zdecydowało się na natychmiastowe osłabienie mechaniki.

W grach opartych na handlu między graczami stabilna ekonomia jest jednym z najważniejszych elementów rozgrywki. Przekonali się o tym deweloperzy z Grinding Gear Games, którzy już kilka godzin po odkryciu nowej metody farmienia waluty zdecydowali się na wprowadzenie awaryjnych zmian w Path of Exile 2.

Path of Exile 2
Path of Exile 2

Path of Exile 2 – twórcy szybko ograniczyli zyski z Temple

Problem dotyczył systemu Temple, który pojawił się w najnowszej lidze. Choć studio wcześniej osłabiło tę aktywność po krytyce graczy z poprzedniego sezonu, społeczność ponownie znalazła sposób na maksymalizowanie nagród. Odpowiednie układanie pomieszczeń w świątyni pozwalało zachowywać najbardziej wartościowe lokacje przez kolejne przebiegi, co prowadziło do generowania ogromnych ilości łupów.

Według relacji graczy metoda umożliwiała zdobywanie wyjątkowo dużej liczby Divine Orbów, jednej z najcenniejszych walut w grze. W praktyce oznaczało to, że osoby korzystające z tej strategii mogły w krótkim czasie zgromadzić majątek niedostępny dla większości społeczności. Konsekwencją mogła być gwałtowna inflacja i wzrost cen przedmiotów na rynku.

GramTV przedstawia:

Grinding Gear Games przyznało, że konieczne będzie „znaczne ograniczenie” możliwości wzmacniania Temple i bardzo szybko wypuściło odpowiedni hotfix. Co ciekawe, decyzja została przyjęta przez graczy pozytywnie. Wielu fanów podkreśla, że w przypadku Path of Exile 2 zdrowa ekonomia jest ważniejsza niż utrzymanie zbyt opłacalnych mechanik.

Na koniec wspomnijmy, że Path of Exile 2 możemy sprawdzić na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/action-rpg/path-of-exile-2-devs-narrowly-prevented-an-in-game-economic-disaster-by-nerfing-a-broken-money-making-strategy-before-it-got-out-of-hand/

Tagi:

News
PC
hack'n'slash
hack and slash
Path of Exile
Grinding Gear Games
PlayStation 5
błąd
Path of Exile 2
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112