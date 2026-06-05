Path of Exile 2 uniknęło katastrofy gospodarczej. Twórcy błyskawicznie zareagowali na lukratywny exploit

Jeden sposób farmienia waluty mógł zachwiać ekonomią gry. Grinding Gear Games zdecydowało się na natychmiastowe osłabienie mechaniki.
W grach opartych na handlu między graczami stabilna ekonomia jest jednym z najważniejszych elementów rozgrywki. Przekonali się o tym deweloperzy z Grinding Gear Games, którzy już kilka godzin po odkryciu nowej metody farmienia waluty zdecydowali się na wprowadzenie awaryjnych zmian w Path of Exile 2.
Path of Exile 2 – twórcy szybko ograniczyli zyski z Temple
Problem dotyczył systemu Temple, który pojawił się w najnowszej lidze. Choć studio wcześniej osłabiło tę aktywność po krytyce graczy z poprzedniego sezonu, społeczność ponownie znalazła sposób na maksymalizowanie nagród. Odpowiednie układanie pomieszczeń w świątyni pozwalało zachowywać najbardziej wartościowe lokacje przez kolejne przebiegi, co prowadziło do generowania ogromnych ilości łupów.
Według relacji graczy metoda umożliwiała zdobywanie wyjątkowo dużej liczby Divine Orbów, jednej z najcenniejszych walut w grze. W praktyce oznaczało to, że osoby korzystające z tej strategii mogły w krótkim czasie zgromadzić majątek niedostępny dla większości społeczności. Konsekwencją mogła być gwałtowna inflacja i wzrost cen przedmiotów na rynku.
GramTV przedstawia:
Grinding Gear Games przyznało, że konieczne będzie „znaczne ograniczenie” możliwości wzmacniania Temple i bardzo szybko wypuściło odpowiedni hotfix. Co ciekawe, decyzja została przyjęta przez graczy pozytywnie. Wielu fanów podkreśla, że w przypadku Path of Exile 2 zdrowa ekonomia jest ważniejsza niż utrzymanie zbyt opłacalnych mechanik.
Na koniec wspomnijmy, że Path of Exile 2 możemy sprawdzić na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.
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