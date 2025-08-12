Jeden błąd sprawia, że zwykły goblin w Baldur’s Gate 3 potrafi wybić całą drużynę

Studio Larian oficjalnie zakończyło rozwój Baldur’s Gate 3, ograniczając się jedynie do działań konserwacyjnych. Gracze nie mogą już liczyć na nowe funkcje, ale od czasu do czasu pojawią się aktualizacje naprawiające błędy. Niestety, najnowsza łatka z 31 lipca – zamiast wyeliminować problem z nieprawidłowymi portretami postaci – wprowadziła zupełnie nową usterkę, znacznie poważniejszą od poprzedniej.

Baldur’s Gate 3 – niespodziewany błąd w okolicy wiatraka

Jak ujawnił użytkownik ConfidenceKBM na Reddicie, w akcie drugim, w pobliżu wiatraka, goblin używający Bomby Dymnej może… unicestwić całą drużynę jednym atakiem. Normalnie ten rodzaj broni zadaje 3k4+9 obrażeń, jednak z powodu błędu liczby te są podwajane do 6k4+18. To wystarczy, by pokonać nawet w pełni zdrowych towarzyszy.