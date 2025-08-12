Zaloguj się lub Zarejestruj

Jeden błąd sprawia, że zwykły goblin w Baldur’s Gate 3 potrafi wybić całą drużynę

Jakub Piwoński
2025/08/12 10:30
Natknęliście się na ten problem?

Studio Larian oficjalnie zakończyło rozwój Baldur’s Gate 3, ograniczając się jedynie do działań konserwacyjnych. Gracze nie mogą już liczyć na nowe funkcje, ale od czasu do czasu pojawią się aktualizacje naprawiające błędy. Niestety, najnowsza łatka z 31 lipca – zamiast wyeliminować problem z nieprawidłowymi portretami postaci – wprowadziła zupełnie nową usterkę, znacznie poważniejszą od poprzedniej.

Baldur’s Gate 3
Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 – niespodziewany błąd w okolicy wiatraka

Jak ujawnił użytkownik ConfidenceKBM na Reddicie, w akcie drugim, w pobliżu wiatraka, goblin używający Bomby Dymnej może… unicestwić całą drużynę jednym atakiem. Normalnie ten rodzaj broni zadaje 3k4+9 obrażeń, jednak z powodu błędu liczby te są podwajane do 6k4+18. To wystarczy, by pokonać nawet w pełni zdrowych towarzyszy.

GramTV przedstawia:

Źródłem problemu jest prawdopodobnie interakcja z rasową zdolnością goblinów – Furią Małego – która dodaje 1k6 obrażeń fizycznych większym przeciwnikom. Zamiast dodać ten bonus, gra podwaja całkowite obrażenia Bomby Dymnej. Nie wiadomo, czy dotyczy to wszystkich goblinów, czy tylko jednego konkretnego. Jeśli to pierwsze, honor wielu graczy może zostać zrujnowany przez… bombowe upodobania leśnych mieszkańców Faerunu.

Błąd szybko stał się tematem dyskusji wśród społeczności, a niektórzy gracze żartują, że gobliny w BG3 powinny dostać łatkę „bossów poziomu końcowego”. Larian nie skomentował jeszcze problemu, ale można się spodziewać, że studio będzie musiało go naprawić w jednej z nadchodzących aktualizacji. Dajcie znać w komentarzu, czy także natrafiliście na ten problem.

Źródło:https://www.thegamer.com/baldurs-gate-3-bg3-goblin-smokepowder-bomb-damage-bug/

Jakub Piwoński

