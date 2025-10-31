Zaloguj się lub Zarejestruj

JDM: Japanese Drift Master z nową aktualizacją. Darmowy Hyundai i nowe wyzwania

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/31 10:50
0
0

Do polskiej samochodówki JDM: Japanese Drift Master trafiła nowa zawartość, która obejmuje między innymi darmowy samochód.

W grze JDM: Japanese Drift Master pojawił się nowy samochód oraz zestaw wyzwań tematycznych związanych z marką Hyundai. Gracze mogą posiąść koncepcyjny model Hyundai INSTEROID, czyli wyjątkową, sportową wersję miejskiego elektryka Inster. Co ważne, model jest do zdobycia całkowicie za darmo. Wystarczy tylko wykonać kilka dodatkowych misji pobocznych.

JDM: Japanese Drift Master
JDM: Japanese Drift Master

Do JDM: Japanese Drift Master trafiła nowa zawartość

Nowy pojazd, nazwany INSTEROID, to przerobiony Hyundai Inster z agresywnym pakietem aerodynamicznym i zwiększoną mocą. Aby go odblokować, należy ukończyć czterowyścigową kampanię poboczną, dostępną na japońskiej mapie Guntama w grze. Podczas tych zawodów gracze ścigają się zarówno standardowym modelem Inster, jak i elektrycznym hatchbackiem Ioniq 5. Po ukończeniu wszystkich wyścigów, INSTEROID trafia do kolekcji gracza. Osoby, które mają już za sobą Rozdział 01, Misję 06 głównej kampanii, mogą znaleźć na mapie nowy punkt zainteresowania Hyundai i wziąć udział w świeżych wydarzeniach.

Sungwon Jee, starszy wiceprezes i globalny dyrektor marketingu Hyundai Motor Company, powiedział:

Wprowadzając nasz koncepcyjny driftowy samochód elektryczny do wirtualnego świata wyścigów, redefiniujemy sposób, w jaki mobilność i gaming się przenikają. To śmiały krok w naszej strategii marketingowej, mający na celu budowanie więzi z marką i angażowanie nowego pokolenia graczy poprzez doświadczanie opowieści.

GramTV przedstawia:

Aktualizacja jest już dostępna od 30 października. Przy okazji przypominamy, że nie tak dawno ogłoszono informacje dotyczące wydań konsolowych polskiej samochodówki JDM: Japanese Drift Master. Wersja na Xbox Series X/S zadebiutuje już 21 listopada, natomiast wydanie na PlayStation 5 zaplanowano na 2026 rok. Co prawda od premiery sporo się zmieniło, ale mimo wszystko zachęcamy do przeczytania naszej recenzji, która być może nakieruje was na to czego spodziewać się po tej grze.

Źródło:https://traxion.gg/free-hyundai-car-and-challenges-added-to-jdm-japanese-drift-master

Tagi:

News
wyścigi
Japonia
samochody
anime
Wyścigowe
drifting
manga
Hyundai
nowa zawartość
Samochód
Gaming Factory
Japanese Drift Master
samochodówki
patch do gry
aktualizacja gry
JDM: Rise of the Scorpion
JDM: Japanese Drift Master
simcade
wyścigi samochodowe
JDM
drift
wyścigi arcade
dodatkowa zawartość
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112