JDM: Japanese Drift Master z nową aktualizacją. Darmowy Hyundai i nowe wyzwania

W grze JDM: Japanese Drift Master pojawił się nowy samochód oraz zestaw wyzwań tematycznych związanych z marką Hyundai. Gracze mogą posiąść koncepcyjny model Hyundai INSTEROID, czyli wyjątkową, sportową wersję miejskiego elektryka Inster. Co ważne, model jest do zdobycia całkowicie za darmo. Wystarczy tylko wykonać kilka dodatkowych misji pobocznych.

Do JDM: Japanese Drift Master trafiła nowa zawartość

Nowy pojazd, nazwany INSTEROID, to przerobiony Hyundai Inster z agresywnym pakietem aerodynamicznym i zwiększoną mocą. Aby go odblokować, należy ukończyć czterowyścigową kampanię poboczną, dostępną na japońskiej mapie Guntama w grze. Podczas tych zawodów gracze ścigają się zarówno standardowym modelem Inster, jak i elektrycznym hatchbackiem Ioniq 5. Po ukończeniu wszystkich wyścigów, INSTEROID trafia do kolekcji gracza. Osoby, które mają już za sobą Rozdział 01, Misję 06 głównej kampanii, mogą znaleźć na mapie nowy punkt zainteresowania Hyundai i wziąć udział w świeżych wydarzeniach.