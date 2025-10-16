JDM: Japanese Drift Master z datą premiery na konsolach. Xbox Series X/S już w listopadzie, PS5 dopiero w 2026 roku

Po majowej premierze na PC, JDM: Japanese Drift Master od studia Gaming Factory zmierza na konsole nowej generacji. Gra pojawi się na Xbox Series X/S 21 listopada, natomiast użytkownicy PlayStation 5 muszą poczekać do pierwszego kwartału 2026 roku.

JDM: Japanese Drift Master – historia i świat gry

Akcja produkcji rozgrywa się w inspirowanym japońską wyspą Honshu regionie Guntama. Gracze wcielają się w Thomasa, który przybywa z Europy do Japonii, by przejąć garaż odziedziczony po zmarłym ojcu. Wraz z nowym partnerem, Hideo, wchodzi w świat nielegalnych wyścigów ulicznych, rozwijając swoje auto i mierząc się z rywalami w fabule przedstawionej w stylu mangi.