JDM: Japanese Drift Master z datą premiery na konsolach. Xbox Series X/S już w listopadzie, PS5 dopiero w 2026 roku

Mikołaj Berlik
2025/10/16 10:00
Utrzymana w klimacie japońskiego driftu gra od polskiego Gaming Factory trafi wkrótce na konsole nowej generacji.

Po majowej premierze na PC, JDM: Japanese Drift Master od studia Gaming Factory zmierza na konsole nowej generacji. Gra pojawi się na Xbox Series X/S 21 listopada, natomiast użytkownicy PlayStation 5 muszą poczekać do pierwszego kwartału 2026 roku.

JDM: Japanese Drift Master
JDM: Japanese Drift Master

JDM: Japanese Drift Master – historia i świat gry

Akcja produkcji rozgrywa się w inspirowanym japońską wyspą Honshu regionie Guntama. Gracze wcielają się w Thomasa, który przybywa z Europy do Japonii, by przejąć garaż odziedziczony po zmarłym ojcu. Wraz z nowym partnerem, Hideo, wchodzi w świat nielegalnych wyścigów ulicznych, rozwijając swoje auto i mierząc się z rywalami w fabule przedstawionej w stylu mangi.

Tytuł oferuje otwarty świat o powierzchni ponad 250 kilometrów, zmienne warunki pogodowe, cykl dnia i nocy oraz liczne wyzwania do zaliczenia. Od premiery na PC gra otrzymała kilka aktualizacji poprawiających wydajność i eliminujących błędy.

Wraz z premierą JDM na konsolach zadebiutuje także płatny dodatek „Made in USA”, który wprowadzi sześć samochodów inspirowanych amerykańskimi muscle carami oraz 30 nowych części tuningowych. Twórcy zapowiadają, że więcej szczegółów na temat dodatku pojawi się w nadchodzących tygodniach. Niedawno informowaliśmy o wynikach sprzedaży gry.

Źródło:https://gamingbolt.com/jdm-japanese-drift-master-launches-on-november-21st-for-xbox-series-x-s-q1-2026-for-ps5

News
zwiastun
zapowiedź
polskie gry
polskie studia
JDM: Japanese Drift Master
