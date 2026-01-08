Zaloguj się lub Zarejestruj

JDM: Japanese Drift Master w końcu trafi na PS5. Poznaliśmy dokładną datę premiery

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/08 13:10
Gaming Factory ogłosiło dokładną datę premiery ich wyścigowego tytułu JDM: Japanese Drift Master.

JDM: Japanese Drift Master to samochodówka od polskiego studia Gaming Factory, która została wydana w maju 2025 roku. Osadzona w fikcyjnym japońskim mieście gra wyścigowa, trafiła pod koniec 2025 roku na konsole Xbox Series X/S, jednak użytkownicy PlayStation 5 musieli czekać najdłużej. Czas oczekiwania dobiega jednak końca, ponieważ Gaming Factory w końcu ogłosiło oficjalną datę premiery portu i co ciekawe, nie przyjdzie nam długo czekać na tę premierę.

JDM z datą premiery na PlayStation 5

Jak dowiedzieliśmy się od z komunikatu Gaming Factory, JDM: Japanese Drift Master trafi na konsolę PlayStation 5 ze wszystkimi aktualizacjami jakich gra doczekała się od swojej pierwotnej premiery. Oznacza to, że po zakupie tej wersji, gracze otrzymają dodatkowo takie samochody jak Nissan GTR R35 EBA, Honda NSX NA1 oraz Subaru Imprezę GV STI, a tym pięknym furom towarzyszył będzie tryb fotograficzny. Co dalej? Otóż, Gaming Factory planuje dalej rozwijać i monetyzować tytuł. Pod płaszczykiem rozwoju, studio ma na myśli uruchomienie wyczekiwanego trybu multiplayer, co powinno nastąpić w ciągu bieżącym roku. To jednak nie wszystko, bowiem jeśli tylko Nintendo wyda akceptację, JDM: Japanese Drift Master będzie portowane także na Switcha 2. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, powinniśmy pograć w JDM na pstryczku już w drugiej połowie 2026 roku.

Wiceprezes zarządu Gaming Factory, Marcin Przymus, wypowiedział się na temat nadchodzącej premiery JDM na PS5:

Premiera na PlayStation 5 to kolejny ważny krok w długoterminowym rozwoju i monetyzacji JDM: Japanese Drift Master. W ostatnich miesiącach 2025 roku gra utrzymywała solidny poziom sprzedaży, co potwierdza jej potencjał jako tytułu rozwijanego w modelu longsellera. Naszym celem jest utrzymanie stabilnych, powtarzalnych przychodów dzięki obecności na kolejnych platformach, płatnym dodatkom oraz dalszemu rozwojowi zawartości. Kolejne wersje konsolowe oraz tryb multiplayer stanowią naturalną kontynuację strategii.

Sugerowana cena JDM: Japanese Drift Master na konsoli PlayStation 5 wynosi 34,99 dolarów. Od razu w dniu premiery będzie dostępne wydane nie tak dawno DLC Made in USA, za które przyjdzie nam zapłacić 5,99 dolara. Premiera gry na PS5 odbędzie się już 6 lutego 2026 roku. Zainteresowanych odsyłam do naszej recenzji pierwszej wersji gry jaka została wydana, czyli na PC.

Źródło:https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20260108/jdm-japanese-drift-master-juz-w-lutym-na-playstation-5

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

