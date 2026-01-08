JDM: Japanese Drift Master w końcu trafi na PS5. Poznaliśmy dokładną datę premiery

JDM: Japanese Drift Master to samochodówka od polskiego studia Gaming Factory, która została wydana w maju 2025 roku. Osadzona w fikcyjnym japońskim mieście gra wyścigowa, trafiła pod koniec 2025 roku na konsole Xbox Series X/S, jednak użytkownicy PlayStation 5 musieli czekać najdłużej. Czas oczekiwania dobiega jednak końca, ponieważ Gaming Factory w końcu ogłosiło oficjalną datę premiery portu i co ciekawe, nie przyjdzie nam długo czekać na tę premierę.

JDM z datą premiery na PlayStation 5

Jak dowiedzieliśmy się od z komunikatu Gaming Factory, JDM: Japanese Drift Master trafi na konsolę PlayStation 5 ze wszystkimi aktualizacjami jakich gra doczekała się od swojej pierwotnej premiery. Oznacza to, że po zakupie tej wersji, gracze otrzymają dodatkowo takie samochody jak Nissan GTR R35 EBA, Honda NSX NA1 oraz Subaru Imprezę GV STI, a tym pięknym furom towarzyszył będzie tryb fotograficzny. Co dalej? Otóż, Gaming Factory planuje dalej rozwijać i monetyzować tytuł. Pod płaszczykiem rozwoju, studio ma na myśli uruchomienie wyczekiwanego trybu multiplayer, co powinno nastąpić w ciągu bieżącym roku. To jednak nie wszystko, bowiem jeśli tylko Nintendo wyda akceptację, JDM: Japanese Drift Master będzie portowane także na Switcha 2. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, powinniśmy pograć w JDM na pstryczku już w drugiej połowie 2026 roku.