Solo Leveling największym anime w historii Crunchyroll. Seria zdeklasowała Dragon Ball i One Piece

Solo Leveling zostało najpopularniejszym anime w historii Crunchyroll. Produkcja osiągnęła właśnie historyczny wynik ponad miliona ocen użytkowników, zostawiając daleko w tyle największe marki świata anime, w tym Dragon Ball Z, One Piece oraz Jujutsu Kaisen. To o tyle ciekawe, że podczas ostatniego Anime Awards seria nie była dominatorem jak rok wcześniej, przegrywając w wielu kategoriach. Solo Leveling najpopularniejszym anime w historii Crunchyroll Jeszcze kilka lat temu symbolem dominacji anime na platformach streamingowych pozostawał Dragon Ball. Seria z Son Goku przez dekady definiowała światowy fandom dzięki telewizyjnym emisjom, ogromnej sprzedaży gadżetów i statusowi jednej z najważniejszych marek popkultury. Dziś jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ponieważ nowym liderem Crunchyroll zostało Solo Leveling.

Największe wrażenie robi nie tylko liczba ocen, ale także ich jakość. Około 95 procent wszystkich recenzji wystawionych serialowi stanowią maksymalne oceny pięciogwiazdkowe. Żadne inne anime dostępne na platformie nie może pochwalić się jednocześnie tak ogromną skalą popularności i tak wysokim poziomem pozytywnych opinii. Szczególnie zaskakujące jest tempo wzrostu popularności serii. Jeszcze przed premierą drugiego sezonu anime miało około 400 tysięcy ocen. Po zakończeniu emisji nowych odcinków liczba ta błyskawicznie wzrosła do ponad 900 tysięcy, by kilka miesięcy później przekroczyć milion. Dla porównania, Jujutsu Kaisen posiada obecnie około 785 tysięcy ocen użytkowników, natomiast One Piece przekroczyło poziom około 818 tysięcy ocen. Obie serie osiągnęły imponujące wyniki, ale żadna z nich nie zbliżyła się do bariery miliona ocen, którą jako pierwsze przekroczyło właśnie Solo Leveling. Tak szybki rozwój popularności należy do największych fenomenów współczesnego anime.

Istotną rolę odegrał fakt, że Solo Leveling było bardzo mocno związane z Crunchyroll, szczególnie na rynku amerykańskim. Dla wielu widzów platforma była praktycznie jedynym miejscem, gdzie mogli śledzić historię Sung Jinwoo. Ogromny wpływ na sukces anime miał także sam protagonista. Sung Jinwoo znacząco różni się od klasycznych bohaterów shonen znanych z takich serii jak Dragon Ball czy Naruto. Nie jest optymistycznym wybawcą świata, za to wraz ze wzrostem swojej mocy staje się coraz chłodniejszy, bardziej bezwzględny i zdystansowany. Ten mroczniejszy charakter głównego bohatera pozwolił Solo Leveling wyróżnić się na tle konkurencji. Widzowie szybko docenili brutalny styl walki Jinwoo, jego ogromną siłę oraz bardzo wyrazistą ekranową prezencję. Duże znaczenie miała również oprawa przygotowana przez A-1 Pictures. Dynamiczne i widowiskowe sceny walk sprawiły, że drugi sezon anime stał się jednym z najgłośniejszych cotygodniowych wydarzeń w świecie anime. Twórcy postawili także na szybkie tempo narracji. W przeciwieństwie do wielu klasycznych anime shonen, które potrafią rozciągać pojedynki na kilka odcinków, Solo Leveling prezentuje starcia w bardziej zwartej i intensywnej formie. Większość ważnych walk kończy się w ramach jednego epizodu, co sprawia, że serial jest bardzo przystępny również dla nowych widzów. Co szczególnie imponujące, Solo Leveling osiągnęło ten sukces mając na koncie zaledwie 25 odcinków i jeden film kompilacyjny. Mimo krótkiego stażu seria zdołała wyprzedzić największe legendy anime i stać się nową twarzą współczesnej ery Crunchyroll.