BeamNG.drive zmierza na PS5! Kultowy symulator trafi na konsole jeszcze w tym roku

Gracze konsolowi w końcu doczekają się prawdopodobnie najbardziej zaawansowanej symulacji zniszczeń w grach samochodowych.

Twórcy BeamNG.drive oficjalnie potwierdzili, że ich popularna produkcja pojawi się na PlayStation 5 i naturalnie również na PlayStation 5 Pro jeszcze przed końcem 2026 roku. To ogromny krok dla gry, która od lat rozwijana była wyłącznie na PC w ramach programu Stream Early Access. BeamNG.drive trafi na PlayStation 5 Przez długi czas wokół BeamNG.drive panowała cisza. Ostatnia większa aktualizacja ukazała się w grudniu 2025 roku i zgodnie z tradycją gry wprowadziła nowe pojazdy, obiekty oraz scenariusze rozgrywki. Wielu graczy zaczęło już jednak podejrzewać, że projekt utknął na dobre w wiecznym Early Accessie. Dziś wiadomo już, że deweloperzy w tym czasie pracowali nad czymś znacznie większym, a mianowicie nad konsolową wersją swojego symulatora.

28 maja 2026 roku zaprezentowano nowy zwiastun gry, nagrany bezpośrednio na konsoli PlayStation 5 lub PS5 Pro. Materiał pokazuje otwarte mapy, szeroki wybór pojazdów oraz charakterystyczny dla BeamNG.drive model zniszczeń oparty na technologii soft-body physics. To właśnie ten system od lat jest największym wyróżnikiem produkcji i sprawia, że każda kolizja wygląda niezwykle realistycznie. BeamNG.drive od dawna uchodzi za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie gier samochodowych na rynku. Żaden obecny tytuł dostępny na PS5 nie oferuje równie szczegółowego modelu deformacji pojazdów ani tak dużej liczby misji, wyzwań i sandboxowych scenariuszy zabawy. Gra łączy w sobie elementy symulatora jazdy, testów fizycznych i widowiskowego derby destruction. Nie obyło się jednak bez pewnych kompromisów. Część graczy zauważyła, że oprawa wizualna w wersji konsolowej nie dorównuje jeszcze wydaniu PC, szczególnie pod względem wygładzania krawędzi. Twórcy zapewniają jednak, że optymalizacja nadal trwa i do premiery wiele elementów może zostać poprawionych. Nie jest to zresztą zaskoczeniem, ponieważ BeamNG.drive słynie z ogromnych wymagań sprzętowych na komputerach osobistych. Gra od lat uchodzi za bardzo zasobożerną, a dodatkowo jej interfejs i konfiguracja sterowania były projektowane głównie z myślą o użytkownikach PC. Zespół BeamNG GmbH podkreśla jednak, że wersja konsolowa została gruntownie przebudowana pod kątem wygody obsługi na padzie oraz płynności działania. Thomas Fischer, CEO BeamNG GmbH, powiedział: Poziom szczegółowości i głębi, z którego znane jest BeamNG.drive, stanowi ogromne wyzwanie na każdej platformie. Aby zachować wyjątkowy charakter rozgrywki, konieczne były szeroko zakrojone optymalizacje oraz dopracowanie wydajności, sterowania, interfejsu i wielu innych systemów.

Szef studia przyznał również, że przeniesienie gry na konsole było dla zespołu niezwykle skomplikowanym przedsięwzięciem technologicznym, wymagającym rozwiązania wielu problemów związanych z architekturą sprzętu. Na ten moment twórcy potwierdzili wyłącznie wersję na PlayStation 5. Gra jest już dostępna do dodania na listę życzeń w PlayStation Store. Nadal nie wiadomo jednak, czy BeamNG.drive pojawi się również na Xbox Series X/S. Dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona, ale deweloperzy zapowiadają debiut jeszcze w 2026 roku. Zobaczcie zwiastun BeamNG.drive na PlayStation 5: