Japoński Amazon przypadkowo ujawnił datę premiery Nioh 3. Wpis został błyskawicznie usunięty

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/24 18:30
Data premiery Nioh 3 mogła zostać ujawniona wcześniej niż planowało studio, dzięki przedwczesnemu wpisowi w sklepie internetowym.

Według oferty, która pojawiła się na Amazon Japan, gra Nioh 3 miałaby zadebiutować 6 lutego 2026 roku na PlayStation 5 i PC. Strona produktu została jednak szybko usunięta, co sugeruje, że informacja pojawiła się przedwcześnie, najprawdopodobniej przed planowaną zapowiedzią podczas nadchodzącego wydarzenia PlayStation State of Play.

Sklep ujawnił również, że tytuł pojawi się w dwóch wersjach:

  • Standard Edition - podstawowa edycja gry.
  • Treasure Box Edition - rozszerzone wydanie zawierające między innymi oficjalny artbook, płytę CD ze ścieżką dźwiękową, przedmiot kolekcjonerski Root Hairball Charm oraz podkładkę na biurko.

Choć oferta została szybko zdjęta, przeciek wywołał duże poruszenie wśród fanów i nasila spekulacje, że oficjalne ogłoszenie premiery nastąpi podczas dzisiejszego State of Play 2025.

Seria Nioh to dynamiczne RPG akcji osadzone w mrocznej, fantastycznej wersji feudalnej Japonii, inspirowanej mitologią i historią samurajów. Gracze wcielają się w doświadczonych wojowników, którzy walczą z ludzkimi przeciwnikami oraz nadnaturalnymi stworzeniami zwanymi yokai. Rozgrywka słynie z wysokiego poziomu trudności, taktycznych pojedynków opartych na systemie postaw i intensywnego rozwoju postaci, przypominając produkcje w stylu soulslike, ale z silnym naciskiem na japońską kulturę i sztuki walki.

W ostatnim czasie Fumihiko Yasuda i Kohei Shibata z Team Ninja podkreślili, że decyzja o odejściu od klasycznego systemu misji z Nioh i Nioh 2 była świadoma. Twórcy chcieli, aby Nioh 3 oferowało bardziej swobodną eksplorację, ale bez rozmycia tożsamości serii. Była to odpowiedź na obawy fanów w kwestii zbyt dużych zmian względem poprzednich odsłon serii.

Źródło:https://insider-gaming.com/nioh-3-launches-in-february-according-to-online-store-listing

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

