Japoński Amazon przypadkowo ujawnił datę premiery Nioh 3. Wpis został błyskawicznie usunięty

Według oferty, która pojawiła się na Amazon Japan, gra Nioh 3 miałaby zadebiutować 6 lutego 2026 roku na PlayStation 5 i PC. Strona produktu została jednak szybko usunięta, co sugeruje, że informacja pojawiła się przedwcześnie, najprawdopodobniej przed planowaną zapowiedzią podczas nadchodzącego wydarzenia PlayStation State of Play.

Japoński Amazon przypadkowo ujawnił datę premiery Nioh 3

Sklep ujawnił również, że tytuł pojawi się w dwóch wersjach: