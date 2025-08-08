Jan Komasa + gwiazda Dojrzewania + gwiazda Strefy gangsterów = mocne kino? Polski reżyser znowu zaskakuje

Dobry chłopiec to kolejna propozycja od twórcy Bożego ciała.
Jak wskazuje Onet.pl, Jan Komasa – reżyser nominowanego do Oscara Bożego Ciała i głośnego Hejtera – powraca z filmem, który może wywołać niemałe poruszenie na międzynarodowej scenie. Zwłaszcza, że w filmie wystąpią gwiazdy brytyjskiego kina. Wśród nich aktor znany z serialu Netflixa oraz aktor znany z serialu SkyShowtime.
Jan Komasa nakręcił film z gwiazdami brytyjskiego kina
Najnowszy film Komasy nosi tytuł Good Boy (Dobry chłopiec) i zadebiutuje na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Zostanie tam zaprezentowany w ramach jubileuszowej 50. edycji wydarzenia, w sekcji Centrepiece – zarezerwowanej dla najciekawszych filmów z całego świata.
W obsadzie znalazł się Stephen Graham, gwiazda netfliksowego hitu Dojrzewanie, którego rola ojca oskarżonego o morderstwo nastolatka przyciągnęła uwagę krytyków i widzów z całego świata. Towarzyszy mu Andrea Riseborough, a główną rolę zagra Anson Boon, znany polskim widzom m.in. z serialu Strefa gangsterów.
Opis dystrybutora Kino Świat sugeruje kino mroczne, prowokujące i głęboko niepokojące:
Dziewiętnastoletni Tommy (Boon) lubi życie pełne używek i przemocy. Pewnej nocy zostaje porwany przez Chrisa (Graham), który razem ze swoją żoną Kathryn (Riseborough) chce uczynić z niego ‘dobrego chłopca’. W piwnicy odciętego od świata domu zaczyna się osobliwa ‘resocjalizacja’, w której granice moralności, kontroli i wolności rozmazują się coraz bardziej. Tommy ma czytać książki, jeść przy stole i uczyć się manier – ale w jego głowie jest tylko jedno: jak uciec?
GramTV przedstawia:
Połączenie wizji Komasy – twórcy doskonale wyczulonego na napięcia społeczne i psychologiczne – z intensywnym aktorstwem Grahama może dać efekt, który trudno będzie zignorować. Film powstał na podstawie scenariusza debiutanta Bartka Bartosika. Przy pracy nad tekstem pomagał mu Naqqash Khalid. Zdjęcia kręcono zarówno w Polsce (m.in. w Sękocinie i Warszawie), jak i w malowniczych plenerach Yorkshire w Wielkiej Brytanii.
Dobry chłopiec wejdzie do kin w przyszłym roku, ale już dziś – na kilka tygodni przed światową premierą w Toronto – budzi spore emocje. I trudno się dziwić: wszystko wskazuje na to, że Komasa znów nie zamierza zostawić widzów obojętnymi.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!