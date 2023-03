James Gunn wyreżyseruje Superman: Legacy. Prezes DC Studios zadba o sukces filmu

Pod koniec stycznia James Gunn i Peter Safran zdradzili szczegółowe plany na pierwszy rozdział nowego uniwersum DC. Wśród nowych filmów nie zabrakło kolejnej produkcji o Człowieku ze stali – Superman: Legacy. Już wtedy Gunn przyznał, że współprezes studia namawia go do wyreżyserowania filmu, ale on sam nie podjął jeszcze decyzji. Na ostatecznie rozstrzygnięcie tej sprawy musieliśmy chwilę poczekać, ale reżyser w końcu potwierdził, że stanie za kamerą widowiska.

James Gunn wyreżyseruje nowy film o Supermanie

Produkcja ma koncentrować się na młodszym Supermanie, który równoważy swoje kryptońskie dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Bohater staje się ucieleśnieniem prawy, sprawiedliwości i amerykańskiego styli życia. Jednak jego dobroć uważana jest we współczesnym świecie za staromodne.