James Gunn nie wie, jaki jest status tej postaci w DCU, choć sam umieścił do niej nawiązanie

Reżyser promuje aktualnie nadchodzące nowe odcinki serialu Peacemaker.

Nowe uniwersum DC stworzone przez Jamesa Gunna wciąż ustala swoje zasady, a jeden z bohaterów pozostaje szczególnie zagadkowy. Twórca Peacemakera i współszef DC Studios w serialu skrupulatnie przebrnął przez liczne odniesienia do starego rozszerzonego uniwersum DC. Wspomniano tam Supermana, Batmana, Wonder Woman, Flasha i Aquamana – bohaterów dawnej Ligi Sprawiedliwości. W nowym kanonie jednak wiodącą supergrupą jest Koszmarne Komando z serialu animowanego, a Superman i Peacemaker mają inne miejsce w historii. Czy Zielona Strzała należy do DCU? Fani zastanawiali się, czy Zielona Strzała wciąż pozostaje kanoniczna. W odcinku pierwszego sezonu Peacemakera pt. Krowa albo nigdy Chris Smith (John Cena) rzuca komentarz na temat Olivera Queena (Zielona Strzała), a John Economos (Steve Agee) potwierdza, że to „pierwsza prawdziwa rzecz, jaką powiedział”, odnosząc się do skłonności Peacemakera do obraźliwych uwag wobec innych bohaterów. Co na to James Gunn? W podcaście Peacemaker: The Official Podcast wyznał:

Czy Zielona Strzała jest kanoniczna? Nie wiem. Nie jestem jeszcze skłonny tego powiedzieć. Tak naprawdę nie wiemy. Obecnie nie mamy Zielonej Strzały w naszym systemie. Może istnieje, może nie, nie jestem pewien. Więc to jest ‚może’.

Znacznie jaśniejsza jest natomiast rola Ligi Sprawiedliwości w nowym DCU. “W Supermanie dowiadujemy się, że istnieje grupa zwana Gangiem Sprawiedliwości. To coś w rodzaju rodzącej się Ligi Sprawiedliwości” – wyjaśnił Gunn. Zespół meta-ludzi, w którego skład wchodzą Zielona Latarnia Guy Gardner (Nathan Fillion), Hawkgirl (Isabela Merced), Mr. Terrific (Edi Gathegi) i Metamorpho (Anthony Carrigan), kierowany jest przez LordTech Corporation i nie jest jeszcze Ligą Sprawiedliwości – a nie wiadomo, czy kiedykolwiek nią będzie. Warto dodać, że Zielona Strzała był bohaterem serialu Arrow, który, co pewne, z nowym DCU nie ma nic wspólnego. Liczymy, że Gunn wkrótce naprostuje te wątpliwe kwestie, bo jest ich więcej. Green Lantern Filliona i Hawkgirl Merced powrócą w drugim sezonie Peacemakera, w którym pojawi się również miliarder i sponsor Gangu Sprawiedliwości, Maxwell Lord (Sean Gunn). Serial skupi się na alternatywnym świecie, w którym Peacemaker zmierzy się ze swoją traumatyczną przeszłością i przejmie kontrolę nad przyszłością. W obsadzie drugiego sezonu powracają John Cena, Danielle Brooks, Jennifer Holland, Freddie Stroma, Steve Agee i Robert Patrick, a dołączają Frank Grillo, David Denman, Sol Rodríguez i Tim Meadows. Premiera serialu na HBO Max zaplanowana jest na 21 sierpnia. Są już pierwsze recenzje serialu.

Jakub Piwoński Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.





