James Gunn nie wie, jaki jest status tej postaci w DCU, choć sam umieścił do niej nawiązanie

Reżyser promuje aktualnie nadchodzące nowe odcinki serialu Peacemaker.
Nowe uniwersum DC stworzone przez Jamesa Gunna wciąż ustala swoje zasady, a jeden z bohaterów pozostaje szczególnie zagadkowy. Twórca Peacemakera i współszef DC Studios w serialu skrupulatnie przebrnął przez liczne odniesienia do starego rozszerzonego uniwersum DC. Wspomniano tam Supermana, Batmana, Wonder Woman, Flasha i Aquamana – bohaterów dawnej Ligi Sprawiedliwości. W nowym kanonie jednak wiodącą supergrupą jest Koszmarne Komando z serialu animowanego, a Superman i Peacemaker mają inne miejsce w historii.
Czy Zielona Strzała należy do DCU?
Fani zastanawiali się, czy Zielona Strzała wciąż pozostaje kanoniczna. W odcinku pierwszego sezonu Peacemakera pt. Krowa albo nigdy Chris Smith (John Cena) rzuca komentarz na temat Olivera Queena (Zielona Strzała), a John Economos (Steve Agee) potwierdza, że to „pierwsza prawdziwa rzecz, jaką powiedział”, odnosząc się do skłonności Peacemakera do obraźliwych uwag wobec innych bohaterów. Co na to James Gunn? W podcaście Peacemaker: The Official Podcast wyznał:
Czy Zielona Strzała jest kanoniczna? Nie wiem. Nie jestem jeszcze skłonny tego powiedzieć. Tak naprawdę nie wiemy. Obecnie nie mamy Zielonej Strzały w naszym systemie. Może istnieje, może nie, nie jestem pewien. Więc to jest ‚może’.
Znacznie jaśniejsza jest natomiast rola Ligi Sprawiedliwości w nowym DCU.“W Supermanie dowiadujemy się, że istnieje grupa zwana Gangiem Sprawiedliwości. To coś w rodzaju rodzącej się Ligi Sprawiedliwości” – wyjaśnił Gunn. Zespół meta-ludzi, w którego skład wchodzą Zielona Latarnia Guy Gardner (Nathan Fillion), Hawkgirl (Isabela Merced), Mr. Terrific (Edi Gathegi) i Metamorpho (Anthony Carrigan), kierowany jest przez LordTech Corporation i nie jest jeszcze Ligą Sprawiedliwości – a nie wiadomo, czy kiedykolwiek nią będzie. Warto dodać, że Zielona Strzała był bohaterem serialu Arrow, który, co pewne, z nowym DCU nie ma nic wspólnego. Liczymy, że Gunn wkrótce naprostuje te wątpliwe kwestie, bo jest ich więcej.
Green Lantern Filliona i Hawkgirl Merced powrócą w drugim sezonie Peacemakera, w którym pojawi się również miliarder i sponsor Gangu Sprawiedliwości, Maxwell Lord (Sean Gunn). Serial skupi się na alternatywnym świecie, w którym Peacemaker zmierzy się ze swoją traumatyczną przeszłością i przejmie kontrolę nad przyszłością. W obsadzie drugiego sezonu powracają John Cena, Danielle Brooks, Jennifer Holland, Freddie Stroma, Steve Agee i Robert Patrick, a dołączają Frank Grillo, David Denman, Sol Rodríguez i Tim Meadows. Premiera serialu na HBO Max zaplanowana jest na 21 sierpnia. Są już pierwsze recenzje serialu.
