James Gunn nie lubi Henry'ego Cavilla? Reżyser w ostry sposób komentuje plotki

Nadchodzą wielkie zmiany w uniwersum DC Comics. Według ostatnich doniesień przedstawionych przez serwis The Hollywood Reporter, James Gunn i Peter Safran nie będą kontynuować kilku popularnych superbohaterskich serii, w tym Wonder Woman i Aquamana. Choć wciąż są zainteresowani stworzeniem kolejnego filmu o przygodach amazonki, to już bez reżyserki Patty Jenkins, która nie zgodziła się na zmiany w stworzonej przez siebie historii trzeciej części. Nieznany jest również los Supermana granego przez Henry’ego Cavilla. Nie wiadomo, czy aktor otrzyma szansę jeszcze jednego powrotu do swojej roli. Fani superbohatera zaczęli nawet oskarżać Gunna, że nie jest fanem Cavilla i dlatego DC Studios nie zamierza dać zielonego światła dla nowego filmu o Supermanie. Reżyser i prezes studia w swoim stylu odpowiedział na te zarzuty.