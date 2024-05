Jestem legendą 2 z „wieloma ciekawymi pomysłami”. Will Smith chwali współpracę z Michaelem B. Jordanem

Pod koniec ubiegłego roku oficjalnie potwierdzono, że prace nad Jestem legendą 2 już trwają. Will Smith zdradził wtedy, że to alternatywne zakończenie jest kanoniczne i do niego będzie odwoływać się druga część serii. Podczas specjalnego pokazu Bad Boys: Ride or Die, które otrzymało nowy zwiastun, aktor ujawnił nowe informacje o nadchodzącym filmie, w tym pochwalił współpracę z Michaelem B. Jordanem, który będzie drugą gwiazdą filmu Jestem legendą 2.

Spędziliśmy razem kilka tygodni, jakiś miesiąc temu. Myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku.

Jestem legendą 2 – twórcy mają ciekawe pomysły na kontynuację

Następnie Smith dodał, że twórcy mają ciekawe pomysły na kontynuację Jestem legendą. Stwierdził, że razem z Jordanem uda im się je zrealizować.