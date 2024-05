Dune: Prophecy na pierwszym zwiastunie. Warner Bros prezentuje prequel Diuny

Do sieci trafił pierwszy zwiastun prequela do Diuny Denisa Villeneuve’a.

Warner Bros. oprócz podzielenia się pierwszymi zdjęciami z drugiego sezonu The Last of Us, zaprezentował także debiutancki zwiastun Dune: Prophecy, czyli serialowego prequela Diuny. Produkcja będzie liczyć sześć odcinków i zadebiutuje na platformie Max już w tym roku. Produkcja została pierwotnie zamówiona jeszcze w 2019 roku pod tytułem Dune: The Sisterhood. Historia w serialu została zainspirowana powieścią Zgromadzenie żeńskie z Diuny autorstwa Briana Herberta i Kevina J. Andersona.

Diuna: Proroctwo – zwiastun i termin premiery na platformie Max

Opowieść rozpocznie się na 10 000 lat przed historią Paula Atrydy zaprezentowanych w dwóch częściach Diuny. Serial opowie o dwóch siostrach Harkonnen walczących z siłami zagrażającymi przyszłości ludzkości, które założyły legendarną sektę, która stanie się znana jako Bene Gesserit.