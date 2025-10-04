James Cameron doskonale wie, co musi zrobić Avatar 3, by kolejne filmy mogły powstać

I nie ma w jego słowach niczego zaskakującego.

Niedawno zobaczyliśmy nowy zwiastun wyczekiwanego widowiska. James Cameron po raz kolejny przypomniał, że Avatar od zawsze był przede wszystkim przedsięwzięciem komercyjnym – i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. W rozmowie z Variety reżyser podkreślił, że aby franczyza mogła się dalej rozwijać, trzeci film musi „zarobić dużo pieniędzy”.

Cameron nie owija w bawełnę w odniesieniu do Avatara 3

Cameron nie kryje, że kolejne części – Avatar 4 i Avatar 5 – nie są gwarantowane. Wszystko zależy od wyników finansowych.