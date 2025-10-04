James Cameron doskonale wie, co musi zrobić Avatar 3, by kolejne filmy mogły powstać

Niedawno zobaczyliśmy nowy zwiastun wyczekiwanego widowiska. James Cameron po raz kolejny przypomniał, że Avatar od zawsze był przede wszystkim przedsięwzięciem komercyjnym – i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. W rozmowie z Variety reżyser podkreślił, że aby franczyza mogła się dalej rozwijać, trzeci film musi „zarobić dużo pieniędzy”.
Cameron nie owija w bawełnę w odniesieniu do Avatara 3
Cameron nie kryje, że kolejne części – Avatar 4 i Avatar 5 – nie są gwarantowane. Wszystko zależy od wyników finansowych.
Wydajemy mnóstwo pieniędzy na te filmy i to jest rodzaj uczty, którą urządzamy dla globalnej publiczności za tę samą cenę biletu, co oglądanie małego kina niezależnego. Ale quid pro quo z tym jest taki, że musimy dużo zarabiać, żeby móc kontynuować – mówi reżyser.
Pandemia COVID-19 i rozwój streamingu zmieniły kino nie do poznania, a Cameron przyznaje, że nie wiadomo, czy tradycyjny model finansowy udźwignie koszty takich produkcji. Choć fabuła Avatara zmierza ku wielkiemu finałowi, reżyser zaznacza, że wszystko wisi na jednym: czy publiczność na całym świecie będzie chciała zapłacić za kolejne przygody na Pandorze.
GramTV przedstawia:
Budżet poprzedniej części, Istoty Wody, miał wynieść nawet 460 milionów dolarów, nie licząc marketingu, a film ostatecznie zarobił 2,3 miliarda dolarów globalnie. Cameron liczy, że podobny sukces pozwoli mu kontynuować uniwersum. Hollywood co raz trudniej o finansowanie projektów, które nie są dla studiów zyskowne.
I choć fani mogą marzyć o kontynuacji przygód na Pandorze, reżyser nie ukrywa, że już wkrótce planuje zająć się bardziej przyziemnym projektem, jak planowane Duchy Hiroszimy.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!