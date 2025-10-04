Zaloguj się lub Zarejestruj

James Cameron doskonale wie, co musi zrobić Avatar 3, by kolejne filmy mogły powstać

Jakub Piwoński
2025/10/04 15:30
0
0

I nie ma w jego słowach niczego zaskakującego.

Niedawno zobaczyliśmy nowy zwiastun wyczekiwanego widowiska. James Cameron po raz kolejny przypomniał, że Avatar od zawsze był przede wszystkim przedsięwzięciem komercyjnym – i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. W rozmowie z Variety reżyser podkreślił, że aby franczyza mogła się dalej rozwijać, trzeci film musi „zarobić dużo pieniędzy”.

Avatar 3
Avatar 3

Cameron nie owija w bawełnę w odniesieniu do Avatara 3

Cameron nie kryje, że kolejne części – Avatar 4 i Avatar 5 – nie są gwarantowane. Wszystko zależy od wyników finansowych.

Wydajemy mnóstwo pieniędzy na te filmy i to jest rodzaj uczty, którą urządzamy dla globalnej publiczności za tę samą cenę biletu, co oglądanie małego kina niezależnego. Ale quid pro quo z tym jest taki, że musimy dużo zarabiać, żeby móc kontynuować – mówi reżyser.

Pandemia COVID-19 i rozwój streamingu zmieniły kino nie do poznania, a Cameron przyznaje, że nie wiadomo, czy tradycyjny model finansowy udźwignie koszty takich produkcji. Choć fabuła Avatara zmierza ku wielkiemu finałowi, reżyser zaznacza, że wszystko wisi na jednym: czy publiczność na całym świecie będzie chciała zapłacić za kolejne przygody na Pandorze.

GramTV przedstawia:

Budżet poprzedniej części, Istoty Wody, miał wynieść nawet 460 milionów dolarów, nie licząc marketingu, a film ostatecznie zarobił 2,3 miliarda dolarów globalnie. Cameron liczy, że podobny sukces pozwoli mu kontynuować uniwersum. Hollywood co raz trudniej o finansowanie projektów, które nie są dla studiów zyskowne.

I choć fani mogą marzyć o kontynuacji przygód na Pandorze, reżyser nie ukrywa, że już wkrótce planuje zająć się bardziej przyziemnym projektem, jak planowane Duchy Hiroszimy.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/10/3/james-cameron-says-avatar-3-has-to-make-a-lot-of-money-for-the-franchise-to-continue

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


