Kolejna darmowa gra w Epic Games Store. Sklep oferuje dodatkowy bonus

Epic Games Store rozdaje następną grę całkowicie za darmo. Już dzisiaj o godzinie 17:00 czasu polskiego sklep zaoferuje swoim użytkownikom grę Oddsparks: An Automation Adventure. To produkcja studia Massive Miniteam wydana zaledwie rok temu, a konkretniej 27 maja ubiegłego roku. Tytuł będzie możliwy do odebrania przez następny tydzień. Na tym atrakcje się nie kończą i w sklepie odbierzemy również darmowy dodatek do Firestone Online Idle RPG.

Oddsparks: An Automation Adventure to połączenie automatyzacji i strategii czasu rzeczywistego zarówno dla największych fanów gatunku, jak i tych, którzy nie mieli z nim jeszcze styczności. Eksploruj zadziwiający fantastyczny świat, odkryj zagadki przeszłości, automatyzuj warsztaty i wyruszaj na przygody z czarującymi sparkami!

Oddsparks to doskonałe wprowadzenie do gatunku automatyzacji, z czymś nowym dla tych, którzy spędzili w nim już tysiące godzin. Projektuj zautomatyzowane warsztaty, a sparki będą nosić i wytwarzać wszystko, co ci potrzebne – w tym kolejne sparki!

Nie mając do dyspozycji przenośników taśmowych, musisz zarządzać ruchem sparków, by zoptymalizować pracę. Wykorzystuj szereg opcji, by rozwiązywać wyzwania logistyczne, w których problemem są zarówno odległość, jak i wysokość – czytamy w oficjalnym opisie gry.