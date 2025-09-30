Jaki będzie drugi sezon serialu Ahsoka ze świata Gwiezdnych wojen? Ta zapowiedź może zaskoczyć

Wyłaniają się pierwsze szczegóły serialu.

Wcześniej informowaliśmy m.in. o tym, kto będzie złoczyńcą w drugim sezonie serialu Ahsoka. Teraz na jaw wychodzą nowe fakty, bo niektóre odcinki produkcji ze świata Gwiezdnych wojen zostały już nakręcone. Jedna z reżyserek, Bryce Dallas Howard, zdradziła nowe szczegóły na temat drugiego sezonu serialu Ahsoka, zapowiadając, że jej odcinki będą miały m.in. „romantyczny” charakter. Jaki będzie drugi sezon serialu Ahsoka? Podczas wystąpienia na Los Angeles Comic Con, reżyserka ujawniła, że zakończyła już zdjęcia do dwóch odcinków kontynuacji. Howard nie kryła entuzjazmu i podkreśliła, że jej fragmenty serialu mają wszystko, czego można oczekiwać od „epickiej historii”:

Właśnie skończyłam zdjęcia do dwóch odcinków drugiego sezonu Ahsoki tego lata. Jest tak dobry. Piękny, ekscytujący, pełen przygód i romantyczny. Ma wszystko, czego można oczekiwać od epickiej historii. Howard nie jest nowicjuszką w uniwersum Gwiezdnych wojen – to ona odpowiadała m.in. za wysoko oceniane epizody: The Heiress w drugim sezonie The Mandalorian, Return of the Mandalorian w The Book of Boba Fett oraz Zero Friends Again w nadchodzącym Skeleton Crew. Howard, jak wiadomo, jest też aktorką – znamy ją z serii Jurassic World.

Jak zwraca uwagę ScreenRant, wzmianka reżyserki o romantyzmie brzmią interesująco, ponieważ pierwszy sezon Ahsoki nie skupiał się na tego typu wątkach. Howard miała już jednak doświadczenie z wprowadzaniem takich elementów – w jej odcinku The Mandalorian pojawiła się relacja między Din Djarinem a Omerą. Fani spekulują, że romantyczne akcenty mogą dotyczyć popularnego duetu Sabine Wren i Shin Hati, które zostały na Peridei po finale pierwszego sezonu. Nie można też wykluczyć, że pojawi się zupełnie nowy wątek miłosny. Produkcja drugiego sezonu Ahsoki wchodzi w decydującą fazę – zdjęcia do całego sezonu mają zakończyć się w tym tygodniu. To oznacza, że serial zmierza zgodnie z planem ku premierze w 2026 roku. W tym samym roku będzie mieć premierę pierwszy film ze świata Gwiezdnych wojen od lat, czyli The Mandalorian & Grogu.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





