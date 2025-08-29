Najciekawsi złoczyńcy z Gwiezdnych wojen łączą siły. Jeden z nich ma nową twarz

Ten duet złoczyńców ponownie może namieszać w świecie Gwiezdnych wojen.
Fani Gwiezdnych wojen mają powód do radości – jeden z najbardziej pamiętnych duetów złoczyńców z uniwersum wraca w kolejnym sezonie serialu Ahsoka na Disney+. Baylan Skoll i Shin Hati, których losy w pierwszym sezonie poszły w różnych kierunkach, ponownie połączą siły. W przypadku tej pierwszej postaci doszło jednak do zmiany aktora.
Duet złoczyńców z Ahsoki znowu łączy siły
W rozmowie z The Direct, Ivanna Sakhno, odtwórczyni roli Shin, chwali współpracę z Rorym McCannem, który zastąpi zmarłego Raya Stevensona w roli Baylana. Przypomnijmy, że Ray Stevenson zmarł w maju 2023 roku przed premierą pierwszego sezonu Ahsoki. To postawiło pod znakiem zapytania przyszłość Baylana Skolla. Disney zdecydował się na recasting. Partnerka z planu przyznała:
W tej chwili widuję Rory'ego niemal codziennie i współpraca z nim to prawdziwa przyjemność. Nie mogliśmy znaleźć nikogo lepszego do tej roli.
Warto dodać, że historia tej postaci pozostała nierozwiązana – po rozstaniu z Shin, Baylan obrał własną drogę, natrafiając na planecie Peridea na tajemnicze posągi bogów Mortis. Drugi sezon ma rozwijać wątki związane z Mocą i dalszym losem obu postaci. Choć losy Baylana i Shin potoczyły się w przeciwnych kierunkach, ponowne spotkanie bohaterów zapowiada się fascynująco.
