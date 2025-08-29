Zaloguj się lub Zarejestruj

Najciekawsi złoczyńcy z Gwiezdnych wojen łączą siły. Jeden z nich ma nową twarz

Jakub Piwoński
2025/08/29 15:30
Ten duet złoczyńców ponownie może namieszać w świecie Gwiezdnych wojen.

Fani Gwiezdnych wojen mają powód do radości – jeden z najbardziej pamiętnych duetów złoczyńców z uniwersum wraca w kolejnym sezonie serialu Ahsoka na Disney+. Baylan Skoll i Shin Hati, których losy w pierwszym sezonie poszły w różnych kierunkach, ponownie połączą siły. W przypadku tej pierwszej postaci doszło jednak do zmiany aktora.

Duet złoczyńców z Ahsoki znowu łączy siły

W rozmowie z The Direct, Ivanna Sakhno, odtwórczyni roli Shin, chwali współpracę z Rorym McCannem, który zastąpi zmarłego Raya Stevensona w roli Baylana. Przypomnijmy, że Ray Stevenson zmarł w maju 2023 roku przed premierą pierwszego sezonu Ahsoki. To postawiło pod znakiem zapytania przyszłość Baylana Skolla. Disney zdecydował się na recasting. Partnerka z planu przyznała:

W tej chwili widuję Rory'ego niemal codziennie i współpraca z nim to prawdziwa przyjemność. Nie mogliśmy znaleźć nikogo lepszego do tej roli.

Warto dodać, że historia tej postaci pozostała nierozwiązana – po rozstaniu z Shin, Baylan obrał własną drogę, natrafiając na planecie Peridea na tajemnicze posągi bogów Mortis. Drugi sezon ma rozwijać wątki związane z Mocą i dalszym losem obu postaci. Choć losy Baylana i Shin potoczyły się w przeciwnych kierunkach, ponowne spotkanie bohaterów zapowiada się fascynująco.

Drugi sezon Ahsoki, o którym pisaliśmy już wcześniej, jest w produkcji, a jego premiera nie została jeszcze ustalona. Fani z niecierpliwością czekają na pierwsze materiały i zobaczenie, jak Rory McCann wprowadzi własny charakter do roli Baylana, oddając jednocześnie hołd poprzednikowi.

Przypomnijmy, że tak Rory McCann prezentuje się w roli, co ujawniono już kilka miesięcy temu:

