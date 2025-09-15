The Mandalorian & Grogu z nowym opisem. Ujawniono istotny szczegół dla jednego z bohaterów

Lucasfilm i Disney szykują się do pierwszej od 2019 roku kinowej premiery filmu z Gwiezdnych wojen. Na pierwszy ogień poszedł The Mandalorian & Grogu, który podczas Star Wars Celebration otrzymał pierwszy zwiastun. Serial zadebiutował w 2019 roku jako pierwsza aktorska produkcja osadzona w świecie Gwiezdnych wojen, będąc jednocześnie jednym z filarów startu platformy Disney+. Produkcja z Pedro Pascalem spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem i przez trzy sezony przyciągała rzesze widzów. Początkowo planowano kontynuację w postaci czwartego sezonu, ale studio zdecydowało się na zmianę strategii i postanowiono stworzyć film kinowy, by ponownie skupić się na przychodach z box office’u, a nie jedynie na liczbie subskrybentów platformy streamingowej.

The Mandalorian & Grogu – Baby Yoda został dziedzicem Mocy

Podczas Walt Disney Studios Marketing Expo w Szanghaju zaprezentowano krótką zapowiedź marketingową filmu, która jasno pokazuje, jak dużą rolę odegra Grogu w nadchodzących produkcjach: