The Mandalorian & Grogu z nowym opisem. Ujawniono istotny szczegół dla jednego z bohaterów

Radosław Krajewski
2025/09/15 10:50
W opisie znalazła się ważna informacja.

Lucasfilm i Disney szykują się do pierwszej od 2019 roku kinowej premiery filmu z Gwiezdnych wojen. Na pierwszy ogień poszedł The Mandalorian & Grogu, który podczas Star Wars Celebration otrzymał pierwszy zwiastun. Serial zadebiutował w 2019 roku jako pierwsza aktorska produkcja osadzona w świecie Gwiezdnych wojen, będąc jednocześnie jednym z filarów startu platformy Disney+. Produkcja z Pedro Pascalem spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem i przez trzy sezony przyciągała rzesze widzów. Początkowo planowano kontynuację w postaci czwartego sezonu, ale studio zdecydowało się na zmianę strategii i postanowiono stworzyć film kinowy, by ponownie skupić się na przychodach z box office’u, a nie jedynie na liczbie subskrybentów platformy streamingowej.

The Mandalorian

The Mandalorian & Grogu – Baby Yoda został dziedzicem Mocy

Podczas Walt Disney Studios Marketing Expo w Szanghaju zaprezentowano krótką zapowiedź marketingową filmu, która jasno pokazuje, jak dużą rolę odegra Grogu w nadchodzących produkcjach:

Jako dziedzic Mocy w galaktyce i najsłodszy towarzysz Mandalorianina, Grogu od czasu swojego debiutu podbił świat swoim figlarnym i ujmującym wdziękiem – czytamy w zapowiedzi.

Określenie Grogu mianem „dziedzica Mocy w galaktyce” sugeruje, że postać ta odegra kluczową rolę w przyszłych projektach osadzonych w świecie Gwiezdnych wojen. Biorąc pod uwagę fakt, że przedstawiciele jego gatunku starzeją się wyjątkowo wolno, można przypuszczać, że Grogu stanie się częścią filmów rozgrywających się po wydarzeniach Skywalker. Odrodzenie.

W obsadzie filmu znajdą się: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White oraz Jonny Coyne. Producentami są Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Dave Filoni oraz Ian Bryce.

Przypomnijmy, że The Mandalorian & Grogu trafi do kin 22 maja 2026 roku.

Źródło:https://comicbookmovie.com/tv/star-wars/the-mandalorian/the-mandalorian-and-grogu-synopsis-reveals-that-the-child-is-the-forces-heir-in-the-star-wars-galaxy-a223825

