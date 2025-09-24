Jak wygląda Silent Hill f bez mgły? Powstała modyfikacja, która zupełnie zmienia grę

Produkcja nie miała jeszcze swojej oficjalnej premiery, a już powstały pierwsze mody.
Silent Hill f zadebiutuje już jutro, czyli 25 września, a niedawno Konami wypuściło premierowy zwiastun. Jednak część osób już teraz testuje grę dzięki wcześniejszemu dostępowi po zakupie droższej edycji produkcji. Okazuje się, że tytuł studia NeoBards i Konami doczekała się pierwszej modyfikacji na PC jeszcze przed oficjalną premierą. Zmiana ta budzi ogromne kontrowersje, ponieważ usuwa charakterystyczną mgłę, która od lat jest nieodłącznym elementem serii.
Silent Hill f – powstał mod usuwający mgłę
Mod No Fog pozwala zobaczyć pełne piękno odwzorowanej Japonii lat 60., w której toczy się akcja Silent Hill f. Dzięki usunięciu gęstych, nisko zawieszonych obłoków gracze mogą przyjrzeć się detalom otoczenia w niespotykanej dotąd wyrazistości. Zdaniem niektórych za sprawą moda można docenić piękną oprawę wizualną, która zyskała na przejrzystości.
Seria Silent Hill od samego początku wykorzystywała mgłę, jako element zarówno wizualny, jak i fabularny. Twórcy pierwszej części skorzystali z tego rozwiązania z powodów technicznych konsoli PlayStation. To właśnie mgła odgrywała rolę granicy pomiędzy rzeczywistością a koszmarem, budując niepowtarzalny klimat grozy w całej serii.
Choć wielu fanów uważa mod za zamach na esencję serii, inni traktują go jedynie jako ciekawostkę, dającą możliwość szybkiego wglądu w projekt lokacji. Podobne mody pojawiały się już wcześniej przy okazji Silent Hill 2 Remake i pozwalały jedynie na chwilowe doświadczenie gry w inny sposób.
Twórcy moda podkreślają, że nie jest to narzędzie, które ma zastąpić oryginalną wizję deweloperów, a jedynie sposób na podziwianie detali i technicznej strony projektu. Większość społeczności Silent Hill zdaje się jednak zgodna, że w pełnej rozgrywce gra bez mgły traci swoją unikatową atmosferę.
Przypomnijmy, że Silent Hill fzadebiutuje już 25 września, a więc w najbliższy czwartek. Gra będzie dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
