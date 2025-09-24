Zaloguj się lub Zarejestruj

Ile czasu zajmie przejście Silent Hill f?

Jakub Piwoński
2025/09/24 11:30
To raczej standardowa długość jak na tego rodzaju produkcję. Koszmar nie może trwać wiecznie.

Na ten moment fani horrorów czekali od dawna – 23 września zadebiutowało Silent Hill f, nowa, pełnoprawna odsłona jednej z najsłynniejszych serii grozy w historii gier. Tytuł od początku budził ogromne emocje, bo zapowiadano go jako zupełnie nowa odsłona marki, która od lat pozostawała w cieniu (poza przypadkiem głośnego remaku). Teraz, gdy gra jest już dostępna, wiemy nie tylko, jakie zbiera oceny, ale też ile czasu zajmie jej ukończenie.

Silent Hill f
Silent Hill f

Silent Hill f – ile czasu zajmuje przejście gry?

Pod względem rozgrywki Silent Hill f stawia na klasyczne elementy serii – powolną eksplorację, atmosferę nieustannego napięcia, zagadki środowiskowe i walkę z koszmarnymi stworami. Fabuła osadzona jest w Japonii lat 60. i opowiada o małym miasteczku, które stopniowo zostaje opanowane przez tajemniczą, pasożytniczą roślinność. Gracz wciela się w bohaterkę próbującą przetrwać w świecie, gdzie granica między rzeczywistością a halucynacją coraz bardziej się zaciera.

GramTV przedstawia:

A ile zajmuje przejście gry? Ukończenie głównej historii powinno zająć około 12 godzin, jeśli dokładnie eksplorujemy mapę i rozwiązujemy wszystkie łamigłówki. Twórcy przygotowali jednak coś więcej – tryb Nowa Gra Plus, który pozwala odblokować aż pięć różnych zakończeń. To oznacza, że gracze celujący w 100% zawartości muszą przygotować się nawet na 50–60 godzin rozgrywki.

Silent Hill f już teraz zbiera bardzo pozytywne opinie, o czym pisaliśmy wcześniej. Gra dostępna jest na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Źródło:https://www.pcgamesn.com/silent-hill-f/how-long-length

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


