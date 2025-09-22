Zaloguj się lub Zarejestruj

Silent Hill f na premierowym zwiastunie. Przerażające monstra i walka o życie

Mikołaj Ciesielski
2025/09/22 20:45
Konami podgrzewa atmosferę wokół nowej odsłony serii Silent Hill.

W sieci pojawiły się dziś pierwsze recenzje Silent Hill f. Najnowsza odsłona kultowej serii horrorów od Konami może pochwalić się wysoką średnią ocen na Metacritic, co z pewnością cieszy wydawcę. Od debiutu wspomnianej produkcji dzielą nas już natomiast tylko dni, dlatego też japońska firma zdecydowała się opublikować premierowy zwiastun nowego Silent Hilla.

Silent Hill f
Silent Hill f

Konami prezentuje premierowy zwiastun Silent Hill f

Premierowy zwiastun zapowiada, że gracze Silent Hill f muszą przygotować się na intensywną przygodę. Najnowszy trailer pokazuje, że w trakcie rozgrywki fani serii stawią czoła niezwykle przerażającym i obrzydliwym potworom. Hinako – główna bohaterka – będzie jednak musiała rozprawić się nie tylko z czyhającymi na jej życie kreaturami, ale też z własnymi traumami.

Japonia, lata 60. XX wieku. Na leżące na uboczu miasto Ebisugaoka, w którym mieszka Hinako Shimizu, opada mgła, pogrążając wszystko w oparach koszmaru. Aby przetrwać pośród zapadłej ciszy i gęstniejącej mgły, Hinako musi przemierzać kręte ścieżki Ebisugaoki, rozwiązując złożone zagadki i stawiając czoło dziwacznym potworom – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Silent Hill f zadebiutuje już 25 września 2025 roku, a więc w najbliższy czwartek. Zgodnie z zapowiedziami nowa odsłona kultowej serii Konami będzie dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/09/silent-hill-f-launch-trailer

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

