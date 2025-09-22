Silent Hill f na premierowym zwiastunie. Przerażające monstra i walka o życie

W sieci pojawiły się dziś pierwsze recenzje Silent Hill f. Najnowsza odsłona kultowej serii horrorów od Konami może pochwalić się wysoką średnią ocen na Metacritic, co z pewnością cieszy wydawcę. Od debiutu wspomnianej produkcji dzielą nas już natomiast tylko dni, dlatego też japońska firma zdecydowała się opublikować premierowy zwiastun nowego Silent Hilla.

Konami prezentuje premierowy zwiastun Silent Hill f

Premierowy zwiastun zapowiada, że gracze Silent Hill f muszą przygotować się na intensywną przygodę. Najnowszy trailer pokazuje, że w trakcie rozgrywki fani serii stawią czoła niezwykle przerażającym i obrzydliwym potworom. Hinako – główna bohaterka – będzie jednak musiała rozprawić się nie tylko z czyhającymi na jej życie kreaturami, ale też z własnymi traumami.