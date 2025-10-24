Zaloguj się lub Zarejestruj

Jak Ghost of Yōtei działa tak płynnie na PS5? Sucker Punch tłumaczy techniczne kulisy

Mikołaj Berlik
2025/10/24 09:00
Adrian Bentley z Sucker Punch zdradził kulisy tworzenia świata.

Studio Sucker Punch ujawniło kulisy powstawania technologii stojącej za Ghost of Yōtei. Adrian Bentley, dyrektor programowania, wyjaśnił na blogu PlayStation, jak deweloperom udało się połączyć ogromne przestrzenie, miliony elementów środowiska i płynną rozgrywkę bez spadków wydajności.

Ghost of Yōtei
Ghost of Yōtei

Ghost of Yōtei – świat reagujący na każdy ruch

Wszystko opiera się na sprytnym zarządzaniu danymi przez GPU, które przejęło część zadań tradycyjnie wykonywanych przez procesor. Studio zastosowało m.in. tzw. instancjonowanie obiektów, agresywne „cullingowanie” (czyli usuwanie niewidocznych elementów) oraz renderowanie odległych gór i krajobrazów jako statyczne tekstury. Dzięki temu sceny, które pierwotnie wymagały renderowania ponad miliona obiektów, ostatecznie składają się z zaledwie około 60 tysięcy elementów.

Jednym z największych osiągnięć gry jest poziom interakcji z otoczeniem. System „cut buffer” sprawia, że każde uderzenie miecza przecina trawę i kwiaty, a cząsteczki reagują na kierunek cięcia. W śnieżnych regionach gra wykorzystuje zaawansowaną tesselację terenu i mapy przemieszczeń, dzięki czemu śnieg realistycznie ugina się pod stopami postaci i osypuje z drzew podczas walki.

Równie dużo pracy poświęcono warstwie atmosferycznej. Chmury w Ghost of Yōtei są renderowane z uwzględnieniem głębi i paralaksy, co pozwala uzyskać efekt ruchu i dynamicznego oświetlenia. Ulepszona mgła i promienie świetlne tworzą unikalny klimat, szczególnie na stokach tytułowej góry Yōtei.

Ghost of Yōtei jest dostępne na PS5 i PS5 Pro. Kilka dni temu do gry trafiła aktualizacja.

Źródło:https://gamingbolt.com/ghost-of-yotei-devs-explain-how-they-made-its-vast-reactive-world-run-fast-on-ps5

