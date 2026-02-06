Jak długie będzie Resident Evil Requiem? To nie gra na kilka godzin

Fani będą zadowoleni z czasu przejścia gry.

Premiera Resident Evil Requiem zbliża się wielkimi krokami, a niedawno w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia pudełek z grą, które mogły wskazywać, że niektórzy otrzymali produkcję wcześniej. Capcom nie skomentował tej sprawy, ale i tak warto uważać na ewentualne spoilery, które mogą pojawić się w mediach społecznościowych, czy na Reddicie. Na szczęście najnowsza odsłona słynnej serii nie należy do najkrótszych i jeden z producentów gry ujawnił, ile czasu zajmie przejście głównego wątku. Resident Evil Requiem – ile czasu zajmie przejście gry? Masato Kumazawa odniósł się do pytań o czas rozgrywki i potwierdził, że twórcy celują w kampanię porównywalną z tą znaną z Resident Evil 4 Remake.

Celujemy w czas rozgrywki zbliżony do Resident Evil 4 Remake - zaznaczył. Twórca dodał również, że struktura gry została zaprojektowana w podobny sposób, a większość rozdziałów ma oferować zbliżoną objętość zawartości: Większość rozdziałów w Resident Evil Requiem będzie miała podobną ilość zawartości jak w Resident Evil 4 Remake. Wczytywanie ramki mediów.

Na podstawie tych informacji można założyć, że ukończenie głównej historii zajmie od 16 do ponad 20 godzin. Według serwisu HowLongToBeat.com przejście kampanii Resident Evil 4 Remake zajmuje średnio 16 godzin, a wraz z aktywnościami pobocznymi można wydłużyć sobie ten czas do ponad 21 godzin. To wynik, który dla wielu fanów oznacza pełnoprawną kampanię fabularną, bez poczucia zbyt szybkiego zakończenia przygody. Warto jednak pamiętać, że Resident Evil Requiem zaoferuje możliwość przełączania kamery z widoku pierwszoosobowego na trzecioosobowy. Niektórzy fani będą więc musieli przejść grę po raz drugi, aby zapoznać się z tym tytułem z zupełnie innej perspektywy. Przypomnijmy, że Resident Evil Requiem zadebiutuje już 27 lutego tego roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Grałem w Resident Evil Requiem - dwa w jednym

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.