Onimusha: Way of the Sword z nowymi detalami. Twórcy stawiają na klasyczne mechaniki, ale bez starych znajomych

W rozmowie z redakcją Game Informer, Nihei podkreślił, że akcja jest „absolutnie kluczowa” dla tożsamości serii. Fani mogą liczyć na powrót ikonicznych systemów, które zostały przygotowane z ogromną pieczołowitością.

Onimusha: Way of the Sword – mechanika walki: Issen i absorpcja dusz

Nowa Onimusha nie będzie jedynie bezmyślnym siekaniem przeciwników – twórcy stawiają na głębię taktyczną. W grze znajdzie się doskonale znany system wchłaniania dusz pokonanych wrogów oraz kontry Issen, wymagające idealnego wyczucia czasu. Parowanie zyska na znaczeniu – pozwoli nie tylko na uniki, ale też na fizyczne przemieszczanie wrogów w konkretnym kierunku. Z kolei bossowie posiadają pasek staminy. Jego wyczerpanie umożliwi wykonanie potężnego ataku Break Issen, zadającego krytyczne obrażenia. Pojawią się również oczywiście ruchy specjalne: powróci m.in. charakterystyczne pchnięcie mieczem w dół w leżącego przeciwnika, choć będzie ono dostępne pod specyficznymi warunkami.