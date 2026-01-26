Pragmata to nie tylko „symulator opieki”. Capcom wyjaśnia, jak połączyć strzelanie z hakowaniem

Reżyser gry, Cho Yonghee, przerwał milczenie i wyjaśnił, dlaczego na ten tytuł czekaliśmy tak długo.

Pragmata przeszła długą drogę od swojej pierwszej zapowiedzi, stając się jednym z najbardziej wyczekiwanych „nowych otwarć” w portfolio japońskiego giganta. Po latach opóźnień i niepewności, Capcom wreszcie wykłada karty na stół. Okazuje się, że największym wyzwaniem dla twórców było zaprojektowanie systemu, w którym walka i hakowanie nie przeszkadzają sobie nawzajem, lecz tworzą jeden, płynny taniec zniszczenia.

Pragmata – wypowiedź reżysera

W rozmowie z GamesRadar, Cho Yonghee podkreślił, że zespół spędził mnóstwo czasu na metodzie prób i błędów, by zbalansować role dwójki protagonistów. Hugh odpowiada za bezpośrednie starcia i siłę ognia, podczas gdy Diana zajmuje się hakowaniem otoczenia i przeciwników.