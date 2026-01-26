Zaloguj się lub Zarejestruj

Pragmata to nie tylko „symulator opieki”. Capcom wyjaśnia, jak połączyć strzelanie z hakowaniem

Mikołaj Berlik
2026/01/26 20:30
Reżyser gry, Cho Yonghee, przerwał milczenie i wyjaśnił, dlaczego na ten tytuł czekaliśmy tak długo.

Pragmata przeszła długą drogę od swojej pierwszej zapowiedzi, stając się jednym z najbardziej wyczekiwanych „nowych otwarć” w portfolio japońskiego giganta. Po latach opóźnień i niepewności, Capcom wreszcie wykłada karty na stół. Okazuje się, że największym wyzwaniem dla twórców było zaprojektowanie systemu, w którym walka i hakowanie nie przeszkadzają sobie nawzajem, lecz tworzą jeden, płynny taniec zniszczenia.

Pragmata
Pragmata

Pragmata – wypowiedź reżysera

W rozmowie z GamesRadar, Cho Yonghee podkreślił, że zespół spędził mnóstwo czasu na metodzie prób i błędów, by zbalansować role dwójki protagonistów. Hugh odpowiada za bezpośrednie starcia i siłę ognia, podczas gdy Diana zajmuje się hakowaniem otoczenia i przeciwników.

Chcieliśmy, aby gracze czuli napięcie wynikające z zarządzania umiejętnościami bojowymi Hugh i hakerskimi zdolnościami Diany jednocześnie, bez poczucia, że jedna mechanika przytłacza drugą.

Zamiast dwóch osobnych zadań, mamy otrzymać „zunifikowaną pętlę rozgrywki”. W praktyce oznacza to, że hakowanie Diany będzie bezpośrednio otwierać nowe możliwości dla karabinów Hugh, a dynamiczne starcia mają wymuszać na nas kreatywne korzystanie z obu systemów naraz. Pierwsze opinie testerów sugerują, że Capcomowi faktycznie udało się „złamać ten kod”.

GramTV przedstawia:

Capcom nie chce powtórki z kontrowersji, jakie towarzyszyły premierze Monster Hunter Wilds w kwestii wydajności. Dlatego zespół Pragmaty obecnie skupia się niemal wyłącznie na stabilności klatkażu.

  • PC z Path Tracingiem: Wersja na komputery osobiste (bazując na demach) wygląda oszałamiająco i robi pełny użytek ze śledzenia promieni.
  • Switch 2 pod znakiem zapytania: O ile posiadacze mocnych PC i konsol PS5/XSX mogą spać spokojnie, o tyle wydajność na nadchodzącym następcy Switcha wciąż jest optymalizowana. Twórcy stawiają sobie stabilne FPS-y za punkt honoru.

Premiera Pragmaty zaplanowana jest na 24 kwietnia 2026 roku. Ostatnio tytuł zaprezentowano na TGA 2025.

Źródło:https://gamingbolt.com/pragmata-team-wanted-shooting-and-hacking-to-complement-each-other-without-overwhelming-players

