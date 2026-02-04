Resident Evil Requiem trafił do pierwszych graczy? Niektórzy chwalą się pudełkiem z grą

Na kilka tygodni przed oficjalną premierą Resident Evil Requiem trafił już w ręce pierwszych graczy. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia oraz nagrania prezentujące fizyczne wydania gry, które trafiły już do fanów. Tym samym w ciągu najbliższych dni do sieci może trafić sporo nowych informacji o grze, w tym spoilery fabularne.

Resident Evil Requiem - pudełkowe wydanie już w rękach pierwszych graczy

Dużą popularnością cieszy się trójwymiarowa okładka wycieku. Fani zachwyceni są jej wykonaniem i są przekonani, że będzie wyróżniać się na półce z innymi tytułami. Niektórzy nie wierzą jednak w ten wyciek i sugerują, że są to spreparowane materiały, prawdopodobnie stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. Jednak w przeszłości podobne wycieki miały już miejsce, również z grami Capcomu.

