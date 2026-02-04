Resident Evil Requiem trafił do pierwszych graczy? Niektórzy chwalą się pudełkiem z grą

Uważajcie na spoilery, które zaczną krążyć po sieci.
Na kilka tygodni przed oficjalną premierą Resident Evil Requiem trafił już w ręce pierwszych graczy. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia oraz nagrania prezentujące fizyczne wydania gry, które trafiły już do fanów. Tym samym w ciągu najbliższych dni do sieci może trafić sporo nowych informacji o grze, w tym spoilery fabularne.
Resident Evil Requiem - pudełkowe wydanie już w rękach pierwszych graczy
Dużą popularnością cieszy się trójwymiarowa okładka wycieku. Fani zachwyceni są jej wykonaniem i są przekonani, że będzie wyróżniać się na półce z innymi tytułami. Niektórzy nie wierzą jednak w ten wyciek i sugerują, że są to spreparowane materiały, prawdopodobnie stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. Jednak w przeszłości podobne wycieki miały już miejsce, również z grami Capcomu.
Wczytywanie ramki mediów.
Jeżeli te zdjęcia i nagrania okażą się prawdziwe, to ryzyko pojawienia się spoilerów będzie rosło z każdym dniem. Tym samym fani przeglądający media społecznościowe, a także fora typu Reddit, muszą mieć się na baczności, gdyż przypadkowo mogą natrafić na jakieś szczegóły fabularne.
Nowa era survival horroru nadchodzi wraz z Resident Evil Requiem, najnowszą i najbardziej wciągającą odsłoną kultowej serii Resident Evil. Doświadcz przerażającego survival horroru z analityczką FBI Grace Ashcroft i wskocz w porywającą, pełną adrenaliny akcję z legendarnym agentem Leonem S. Kennedym. Ich przeplatające się losy i unikalne style gry tworzą wstrząsające, pełne emocji doświadczenie, które przerazi Cię do szpiku kości – czytamy w opisie gry.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!