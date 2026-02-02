Zaloguj się lub Zarejestruj

Trzy gry za darmo na GOG. Cała trylogia do odebrania w prezencie

Radosław Krajewski
2026/02/02 15:35
Promocja trwa tylko przez kilka najbliższych dni, więc warto się pośpieszyć.

Po kilkumiesięcznej przerwie GOG znów rozpoczęło rozdawanie darmowych prezentów. Tym razem w sklepie odbierzemy nie jedną, ale aż trzy klasyczne produkcje z serii Alone in the Dark. Kultową trylogię horrorów wyprodukowanych przez Infogrames, możecie zdobyć teraz całkowicie za darmo. To nie lada gratka dla wszystkich fanów przygodowych horrorów, którzy chcą sobie przypomnieć te tytuły. Oferta trwa tylko przez kilka najbliższych dni, a poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły, jak odebrać darmowy prezent.

GOG
GOG

Podejrzane samobójstwo. Mrożąca krew w żyłach klątwa. Złowroga moc. No i złowieszczy, mroczny sekret. Oto Derceto, legendarna rezydencja w Luizjanie, w której, wbrew zdrowemu rozsądkowi, wchodzisz do świata cieni, aby odkryć mroczną stronę wyobraźni Jeremy'ego Hartwooda.

Pomimo paraliżującego poczucia zagrożenia, poszukiwanie prawdy prowadzi cię do starego domostwa. Nikt cię jednak nie uprzedził, że wchodząc do Derceto, pogrążysz się w koszmarze, jakim było życie Jeremy'ego Hartwooda. Nic nie mogło cię przygotować na przerażające wycie rozbrzmiewające z głębin mrocznych korytarzy, które zdają się nie mieć końca. Niemożliwe do przewidzenia były ponure, wypełnione mrokiem pomieszczenia, wszechobecne poczucie strachu i zła, które wypełnia atmosferę wokół i całe domostwo.

Zdając sobie sprawę z tych rzeczy wcześniej, twoją reakcją na to zadanie byłaby zapewne odmowa. Ale niestety tak nie było i teraz musisz stawić czoła tej przyprawiającej o dreszcze przygodzie samotnie... i w ciemności – czytamy w opisie gry.

Trzy gry za darmo w sklepie GOG

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem za darmo Alone in the Dark: The Trilogy 1+2+3, to udajcie się pod ten adres. Następnie kliknijcie „Zdobądź za darmo”, a na kolejnej stronie odszukajcie baner i kliknijcie „Dodaj do biblioteki”. Oferta trwa do 5 lutego do godziny 15:00 czasu polskiego.

Tagi:

PC
przygodówka
horror
darmowe gry
za darmo
GOG.com
survival horror
cyfrowa dystrybucja
sklep
GOG
alone in the dark
trylogia
gry za darmo
Alone in the Dark: The Trilogy 1+2+3
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

