Jagged Alliance 3 z datą premiery!

Na twórcach z pewnością ciąży duży presja, Jagged Alliance to bowiem marka, do której gracze z całego świata mają ogromny sentyment. Miejmy nadzieję, że deweloperzy staną na wysokości zadania. Chętnie dowiemy się czy czekacie na Jagged Alliance 3 oraz jakie macie oczekiwania względem tej produkcji.



