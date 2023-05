Jagged Alliance 3 z przybliżoną datą premiery. Zaprezentowano edycję specjalną

Jagged Alliance 3 – zgodnie z informacjami przekazanymi przez THQ Nordic – ma zadebiutować na komputerach osobistych latem 2023 roku. Wydawca nie podzielił się jednak dokładną datą premiery. Firma opublikowała natomiast zwiastun wersji „Tactical Edition”, czyli kolekcjonerskiego wydania wspomnianej produkcji skierowanego do fanów serii.

Zapowiedzi Jagged Alliance 3 doczekaliśmy się we wrześniu 2021 roku. Do tej pory nie otrzymaliśmy jednak informacji na temat daty premiery. Na szczęście firma THQ Nordic postanowiła przerwać milczenie w tej sprawie i podzieliła się nowymi szczegółami. Wydawca ujawnił bowiem przybliżony termin debiutu gry, a także zaprezentował specjalne wydanie nadchodzącej odsłony kultowej serii strategii turowych.

Na koniec warto przypomnieć, że Jagged Alliance 3 powstaje wyłącznie z myślą o komputerach osobistych. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszych wrażeń z przedpremierowego pokazu wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Jagged Alliance 3 – Mamy szansę na godnego następcę – gamescom 2022.