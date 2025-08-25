Jackie Chan ma nowy hit. Zdobył nim szczyt box office’u

Specjalista od kina akcji wraca z nowym, mocnym uderzeniem.
Jackie Chan udowadnia, że wciąż jest ikoną kina akcji. Jego najnowszy film The Shadow’s Edge w reżyserii Larry’ego Yanga zajął pierwsze miejsce chińskiego box office’u w drugi weekend wyświetlania, przynosząc 182,9 mln juanów (ok. 25,4 mln dolarów). Łączne przychody filmu sięgają już 77,5 mln dolarów, a obraz zajął również trzecie miejsce na światowej liście przebojów. Film, który miał premierę 16 sierpnia, okazał się więc wielkim hitem.
The Shadow’s Edge – nowy hit z Jackie Chanem
Bardzo możliwe, że już wkrótce zobaczymy go także w rodzimych kinach. Film ma wkrótce trafić do kin w Makau, Malezji, Singapurze, Brunei, Indonezji, Australii, Nowej Zelandii oraz Stanach Zjednoczonych. W Europie film został zaprezentowany podczas European Film Market (EFM) w Berlinie, co sugeruje nadchodzące premiery w wybranych krajach europejskich.
Film opowiada historię emerytowanego eksperta od inwigilacji Wonga Tak-Chunga (Chan), który powraca do akcji, by ścigać genialnego przestępcę znanego jako Król Wilków. Towarzyszy mu początkujący policjant He Qiuguo (Zhang Zifeng), a przeciwnikiem staje się przebiegły Fu Longsheng (Tony Leung Ka-fai) wraz ze swoim gangiem.
Sukces The Shadow’s Edge pokazuje, że Jackie Chan wciąż przyciąga widzów i potrafi dostarczyć emocjonującej rozrywki, nawet po latach w branży. Warto dodać, że film ma też wysokie notowania na Rotten Tomatoes oraz na IMDb. To pocieszająca wiadomość dla fanów gwiazdy kina akcji, zwłaszcza po tym, jak jego tegoroczna hollywoodzka produkcja Karate Kid Legendy nie spełniła oczekiwań i okazała się finansową klapą.
W Chinach kina mają się świetnie – w miniony weekend drugie miejsce zajęło Nobody, a na trzecim znalazł się Dead to Rights, pokazując, że lokalna publiczność chętnie wspiera rodzime produkcje. Kraj ten dostarczył też globalnemu rynkowi gigantyczny hit Ne Zha 2, który przekroczył 2 miliardy dolarów przychodów, potwierdzając siłę chińskiego rynku filmowego.
