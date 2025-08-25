Jackie Chan ma nowy hit. Zdobył nim szczyt box office’u

Jackie Chan udowadnia, że wciąż jest ikoną kina akcji. Jego najnowszy film The Shadow’s Edge w reżyserii Larry’ego Yanga zajął pierwsze miejsce chińskiego box office’u w drugi weekend wyświetlania, przynosząc 182,9 mln juanów (ok. 25,4 mln dolarów). Łączne przychody filmu sięgają już 77,5 mln dolarów, a obraz zajął również trzecie miejsce na światowej liście przebojów. Film, który miał premierę 16 sierpnia, okazał się więc wielkim hitem.

The Shadow’s Edge – nowy hit z Jackie Chanem

Bardzo możliwe, że już wkrótce zobaczymy go także w rodzimych kinach. Film ma wkrótce trafić do kin w Makau, Malezji, Singapurze, Brunei, Indonezji, Australii, Nowej Zelandii oraz Stanach Zjednoczonych. W Europie film został zaprezentowany podczas European Film Market (EFM) w Berlinie, co sugeruje nadchodzące premiery w wybranych krajach europejskich.