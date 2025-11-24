Nowy thriller Netflixa okazał się hitem. Spodoba się tym, którzy pamiętają Homeland

Netflix ma kolejny sukces. Najnowszy thriller platformy — Bestia we mnie — w pierwszym tygodniu zgromadził ponad 45 milionów godzin wyświetleń, stając się jednym z najchętniej oglądanych tytułów ostatnich dni. Produkcja zachwyca dopracowaną, gęstą atmosferą, świetną scenografią i znakomitą obsadą. Dla widzów tęskniących za napięciem rodem z Homeland czy The Americans, ale w bardziej kameralnym wydaniu, to propozycja idealna.
Bestia we mnie – nowy serial Netflix okazał się hitem
W rolach głównych występują Claire Danes, Matthew Rhys i Brittany Snow. Fabuła skupia się na pisarce Aggie Wiggs (Danes), która po śmierci dziecka wycofała się z życia. Jej rutynę burzy pojawienie się nowego sąsiada — Nilesa Jarvisa (Rhys), charyzmatycznego milionera i byłego podejrzanego o morderstwo. Serial stawia na nastrojową narrację i rozwój postaci zamiast na efektowne zwroty akcji.
Bestia we mnie ma obecnie 83% na Rotten Tomatoes. Krytycy chwalą świetne zdjęcia, mocne kreacje aktorskie i intensywny klimat, choć niektórzy wskazują, że fabuła nie zawsze trzyma tempo. „Czujesz się, jakbyś był w samym środku czyjegoś załamania nerwowego. Nie oderwiesz wzroku ani na chwilę” — pisze Ben Dowell z The Times UK. Rebecca Onion ze Slate dodaje, że choć piąty odcinek może być przewidywalny, to relacja Aggie i Nilesa trzyma w napięciu do końca.
Showrunner Howard Gordon (m.in. Homeland, 24 godziny) podkreśla, że serial bada temat pochopnych ocen i publicznego osądu:
GramTV przedstawia:
Żyjemy w czasach, w których szybko wyciągamy wnioski. Ale kiedy jesteśmy zmuszeni spojrzeć z innej perspektywy — czy potrafimy zmienić narrację?.
Bestia we mnie to intensywny, aktualny thriller o obsesji, tajemnicach i potrzebie zrozumienia. Nic dziwnego, że widzowie nie mogą się od niego oderwać.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!