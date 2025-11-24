Nowy thriller Netflixa okazał się hitem. Spodoba się tym, którzy pamiętają Homeland

Netflix ma kolejny sukces. Najnowszy thriller platformy — Bestia we mnie — w pierwszym tygodniu zgromadził ponad 45 milionów godzin wyświetleń, stając się jednym z najchętniej oglądanych tytułów ostatnich dni. Produkcja zachwyca dopracowaną, gęstą atmosferą, świetną scenografią i znakomitą obsadą. Dla widzów tęskniących za napięciem rodem z Homeland czy The Americans, ale w bardziej kameralnym wydaniu, to propozycja idealna.

Bestia we mnie – nowy serial Netflix okazał się hitem

W rolach głównych występują Claire Danes, Matthew Rhys i Brittany Snow. Fabuła skupia się na pisarce Aggie Wiggs (Danes), która po śmierci dziecka wycofała się z życia. Jej rutynę burzy pojawienie się nowego sąsiada — Nilesa Jarvisa (Rhys), charyzmatycznego milionera i byłego podejrzanego o morderstwo. Serial stawia na nastrojową narrację i rozwój postaci zamiast na efektowne zwroty akcji.