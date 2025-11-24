Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy thriller Netflixa okazał się hitem. Spodoba się tym, którzy pamiętają Homeland

Jakub Piwoński
2025/11/24 09:30
0
0

Recenzje i liczba wyświetleń napawają optymizmem.

Netflix ma kolejny sukces. Najnowszy thriller platformy — Bestia we mnie — w pierwszym tygodniu zgromadził ponad 45 milionów godzin wyświetleń, stając się jednym z najchętniej oglądanych tytułów ostatnich dni. Produkcja zachwyca dopracowaną, gęstą atmosferą, świetną scenografią i znakomitą obsadą. Dla widzów tęskniących za napięciem rodem z Homeland czy The Americans, ale w bardziej kameralnym wydaniu, to propozycja idealna.

Bestia we mnie
Bestia we mnie

Bestia we mnie – nowy serial Netflix okazał się hitem

W rolach głównych występują Claire Danes, Matthew Rhys i Brittany Snow. Fabuła skupia się na pisarce Aggie Wiggs (Danes), która po śmierci dziecka wycofała się z życia. Jej rutynę burzy pojawienie się nowego sąsiada — Nilesa Jarvisa (Rhys), charyzmatycznego milionera i byłego podejrzanego o morderstwo. Serial stawia na nastrojową narrację i rozwój postaci zamiast na efektowne zwroty akcji.

Bestia we mnie ma obecnie 83% na Rotten Tomatoes. Krytycy chwalą świetne zdjęcia, mocne kreacje aktorskie i intensywny klimat, choć niektórzy wskazują, że fabuła nie zawsze trzyma tempo.Czujesz się, jakbyś był w samym środku czyjegoś załamania nerwowego. Nie oderwiesz wzroku ani na chwilę” — pisze Ben Dowell z The Times UK. Rebecca Onion ze Slate dodaje, że choć piąty odcinek może być przewidywalny, to relacja Aggie i Nilesa trzyma w napięciu do końca.

Showrunner Howard Gordon (m.in. Homeland, 24 godziny) podkreśla, że serial bada temat pochopnych ocen i publicznego osądu:

GramTV przedstawia:

Żyjemy w czasach, w których szybko wyciągamy wnioski. Ale kiedy jesteśmy zmuszeni spojrzeć z innej perspektywy — czy potrafimy zmienić narrację?.

Bestia we mnie to intensywny, aktualny thriller o obsesji, tajemnicach i potrzebie zrozumienia. Nic dziwnego, że widzowie nie mogą się od niego oderwać.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/netflixs-new-thriller-series-is-officially-a-hit-with-45m-hours-viewed-its-a-perfect-replacement-for-two-great-shows/

Tagi:

Popkultura
Bestia we mnie
thriller
serial kryminalny
serial telewizyjny
Netflix
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112