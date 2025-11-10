Zaloguj się lub Zarejestruj

Where Winds Meet gotowe do premiery. Nowy zwiastun prezentuje najważniejsze elementy

Mikołaj Ciesielski
2025/11/10 20:15
0
0

Nowe RPG akcji od Everstone Studio zadebiutuje już w tym tygodniu.

W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że Where Winds Meet cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Tymczasem od premiery wspomnianego tytuły dzieli nas już tylko kilka dni. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawił się nowy zwiastun, który przedstawia najważniejsze elementy nadchodzącej produkcji Everstone Studio.

Where Winds Meet
Where Winds Meet

Nowy zwiastun Where Winds Meet przypomina o premierze i prezentuje najważniejsze elementy gry

W najnowszym zwiastunie Where Winds Meet twórcy zapowiadają, że wspomniana produkcja przeniesie graczy do „epickiego świata”, który może pochwalić się „bogatą historią, fascynującymi opowieściami i różnorodnymi kulturami”. Użytkownicy otrzymają natomiast możliwość napisania w nim własnej legendy. Następnie opowiedziano co nieco m.in. o walce, a także systemie odpowiadającym za zachowania postaci niezależnych. Całość znajdziecie na dole wiadomości.

Where Winds Meet to pełne rozmachu przygodowe RPG akcji zachwycające otwartym światem utrzymanym w estetyce wuxia. Historia rozgrywa się w X wieku w Chinach podczas burzliwego okresu znanego jako Pięć Dynastii i Dziesięć Królestw. Gracz wciela się w rolę młodego mistrza miecza, który wyrusza w podróż mającą na celu rozwikłanie zagadki jego tożsamości – czytamy w opisie gry w PlayStation Store.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Where Winds Meet zadebiutuje na rynku już 14 listopada 2025 roku. Wspomniany tytuł dostępny będzie na komputerach komputery osobistych oraz konsolach PlayStation 5. Zgodnie z zapowiedziami nadchodząca produkcja Everstone Studio dystrybuowana będzie w modelu free-to-play.

Źródło:https://gamingbolt.com/where-winds-meet-preps-for-global-launch-with-new-action-packed-overview-trailer

Tagi:

News
trailer
zwiastun
szczegóły
sandbox
action-RPG
Chiny
prezentacja
otwarty świat
Where Winds Meet
NetEase Games
Everstone Studio
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112