Where Winds Meet gotowe do premiery. Nowy zwiastun prezentuje najważniejsze elementy

W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że Where Winds Meet cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Tymczasem od premiery wspomnianego tytuły dzieli nas już tylko kilka dni. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawił się nowy zwiastun, który przedstawia najważniejsze elementy nadchodzącej produkcji Everstone Studio.

Nowy zwiastun Where Winds Meet przypomina o premierze i prezentuje najważniejsze elementy gry

W najnowszym zwiastunie Where Winds Meet twórcy zapowiadają, że wspomniana produkcja przeniesie graczy do „epickiego świata”, który może pochwalić się „bogatą historią, fascynującymi opowieściami i różnorodnymi kulturami”. Użytkownicy otrzymają natomiast możliwość napisania w nim własnej legendy. Następnie opowiedziano co nieco m.in. o walce, a także systemie odpowiadającym za zachowania postaci niezależnych. Całość znajdziecie na dole wiadomości.