J.K. Rowling broni się przed krytyką. Uważa, że fani „głęboko źle” ją zrozumieli

Po prawie dwóch latach od kontrowersyjnych wypowiedzi J.K. Rowling wzięła udział w podcaście „The Witch Trials of J.K. Rowling”, w którym odniosła się do swoich własnych słów. Autorka w ostatnim czasie była szczególnie atakowana przez najróżniejsze środowiska LGBTQ+ oraz aktywistów. Rykoszetem oberwało się również Avalanche Software, którzy zdecydowali się dodać pierwszą transseksualną postać do uniwersum Harry’ego Pottera w grze Hogwarts Legacy. Mimo to niektórzy nawoływali do bojkotu gry, m.in. poprzez nie transmitowanie gry na Twitchu. Akcja się nie udała i Hogwarts Legacy odniosło spektakularny sukces, również na Steamie. W sklepach stacjonarnych w premierowy weekend zabrakło nawet pudełek, choć polski dystrybutor zapewnił, że problem został już rozwiązany. Debiut gry spowodował, że Rowling została ponownie wywołała do tablicy i tym razem postanowiła wyjaśnić niektóre kwestie.