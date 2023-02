Hogwarts Legacy z transpłciową postacią. Twórcy dodali ją po kontrowersjach z Rowling?

Radosław Krajewski 0 0

Avalanche Software miało zareagować po bojkocie niektórych graczy.

Pierwsze recenzje Hogwarts Legacy trafiły już do sieci, zwiastując bardzo mocną pozycję ze świata Harry’ego Pottera. Wysoką jakość produkcji potwierdzają również porównania gry z filmową serią, które pokazują, jak wiernie deweloperzy z Avalanche Software odtworzyli Hogwart i jego okolice w swojej grze. Kilka tygodni temu niektórzy graczy czekający na premierę Hogwarts Legacy ogłosili bojkot produkcji i nawoływali do niekupowania tej pozycji ze względu na kontrowersyjne wypowiedzi J.K. Rowling o osobach transpłciowych. Pod koniec stycznia do sprawy odniosło się również studio odpowiedzialne za grę, które przyznało, że stworzyli tytuł dla wszystkich. Okazuje się, że kontrowersje mogły mieć wpływ na jedną z postaci w grze, która miała zostać dodana do gry na późnym etapie produkcji.

Hogwarts Legacy wprowadza do serii pierwszą transpłciową postać W Hogwarts Legacy w miasteczku Hogsmeade spotkamy Sironę Ryan, barmankę Pubu pod Trzema Miotłami. Bohaterka podczas jednej z rozmów potwierdza, że jest osobą transseksualną. Teraz YouTuberka Stephanie Sterling i dziennikarz Liam Robertson z Did You Know Gaming potwierdzili, że usłyszeli od swoich źródeł, że barmanka została dodana do gry w reakcji na kontrowersyjną wypowiedź J.K. Rowling i aby przeciwstawić się krytykom nawołującym do bojkotu. Powiedziano mi, że dodali transseksualną postać, aby odwrócić uwagę od wypowiedzi JKR. Ledwo w tym tkwią. Wczytywanie ramki mediów. Mnie też to powiedziano. Najwyraźniej po niektórych początkowych kontrowersjach dodano jakąś reprezentację trans. Nie wiem, jak to wygląda w finalnym produkcie, ale jedno ze źródeł, z którymi rozmawiałem, określiło to jako „performatywne biadolenie”. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia: