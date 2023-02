Bojkot Hogwarts Legacy na Twitchu. Streamerzy rezygnują z transmisji w serwisie

Od dzisiaj pierwsi gracze mogą rozpocząć rok szkolny w Hogwarcie i spróbować swoich sił w nauce magii i warzenia eliksirów. Wczoraj w sieci pojawiły się pierwsze recenzje gry, które zwiastują wielki hit i produkcję w świecie Harry’ego Pottera, na który fani od dawna czekali. Ale Avalanche Software nie może spokojnie świętować zbliżającej się premiery swojego tytułu ze względu na kontrowersje i nawoływanie do bojkotu gry. Teraz do akcji całkowitego ignorowania Hogwarts Legacy dołączyli niektórzy streamerzy Twitcha, którzy zapowiedzieli zrezygnowanie z działania na platformie do czasu, aż serwis nie przestanie reklamować gry.

Pierwsi streamerzy na Twitchu zapowiadają bojkot platformy

Przypomnijmy, że J.K. Rowling opowiedziała się za odrzuceniem ustawy w szkockim parlamencie mającej ułatwić osobom transpłciowym korektę płci. Autorce przypięto łatkę transfobki i rozpoczęto akcję mającą bojkotować wszystko, co związane z jej twórczością, również serię o Harrym Potterze. Rykoszetem oberwało się powstającej jeszcze wtedy grze od Avalanche Software, która wciąż zmaga się z krytyką wielu osób.