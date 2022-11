It Takes Two na Switcha na gameplayu. Nagranie pokazuje FPS-y

It Takes Two trafiło do sklepów w marcu 2021. Od tego momentu tytuł był dostępny na PC i konsolach PS4 i Xbox One. Wiele osób uważa grę od Hazelight za jedną z najlepszych produkcji kooperacyjnych, jakie kiedykolwiek powstały. Dlatego wieści o tym, że powstaje również port na Switcha, przyjęto z radością. Gra ukaże się na handheldzie już jutro (4 listopada). Tymczasem autor kanału Pixelacos Gameplays na YouTube opublikował nagranie prezentujące tytuł na Swichu. Gameplay zobaczycie na samym dole.