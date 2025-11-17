Średniowieczne gotowanie i bijatyka bagietką. Szczury w kuchni podbijają Steam

Overcooked w wydaniu fantasy zdobywa serca użytkowników Steama.
Świat gier wideo doczekał się świeżego i szalenie pozytywnie odebranego tytułu, który z powodzeniem łączy elementy popularnej formuły gier kulinarnych w stylu Overcooked z baśniowym klimatem Ratatouille. Gra Restaurats, kooperacyjna produkcja o gotowaniu w realiach średniowiecznego fantasy, zadebiutowała na Steamie w bieżącym miesiącu i błyskawicznie zdobyła uznanie graczy. Jej sukces jest mierzony oceną „bardzo pozytywną”, opartą na blisko pięciuset opiniach użytkowników, z czego aż 90% recenzji zachwala tytuł.
Restaurats podbija Steama. Chaos w kuchni z „bardzo pozytywnym” odbiorem
Restaurats umożliwia graczom wcielić się w zwinne, antropomorficzne gryzonie. Ich zadaniem jest prowadzenie restauracji zlokalizowanej w średniowiecznym świecie, gdzie obsługują wszelkiego rodzaju fantastyczne stworzenia.
Choć fundament gry opiera się na intensywnym gotowaniu, jest ona znacznie bardziej chaotyczna niż jej kooperacyjni konkurenci. W grze nie tylko zajmujemy się przygotowywaniem posiłków i dosłownym rzucaniem jedzeniem w kierunku klientów, ale mamy możliwość fizycznego radzenia sobie z niezadowolonymi gośćmi. Jeśli w innych grach napięcie wynikające z upływającego czasu bywało zbyt przytłaczające, w Restaurants zastosowano bardziej radykalne podejście. Tutaj niezadowolonego gościa można po prostu „uspokoić”, okładając go nawet zwykłą bagietką.
Użytkownicy Steama w recenzjach podkreślają, że oprócz właściwej, wciągającej rozgrywki, gra oferuje mnóstwo chaotycznej zabawy w grupie. Wielu graczy chwali elementy wymagające precyzyjnego przygotowania potraw, ale także dynamiczne „bieganie w kółko” czy możliwość rozwijania biznesu. Dodatkowo gra oferuje możliwość personalizacji szczura.
Prowadź średniowieczną restaurację z drużyną szczurów! Gotuj, rzucaj jedzeniem i zostań legendarnym szczurzym szefem! – brzmi opis gry.
Restaurats zadebiutowało 7 listopada 2025 roku. Deweloperzy zaprezentowali już roadmapę, wedle której gracze mogą spodziewać się nowych eventów, przedmiotów kosmetycznych czy otwartego lobby.
