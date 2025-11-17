Zaloguj się lub Zarejestruj

Średniowieczne gotowanie i bijatyka bagietką. Szczury w kuchni podbijają Steam

Patrycja Pietrowska
2025/11/17 11:10
Overcooked w wydaniu fantasy zdobywa serca użytkowników Steama.

Świat gier wideo doczekał się świeżego i szalenie pozytywnie odebranego tytułu, który z powodzeniem łączy elementy popularnej formuły gier kulinarnych w stylu Overcooked z baśniowym klimatem Ratatouille. Gra Restaurats, kooperacyjna produkcja o gotowaniu w realiach średniowiecznego fantasy, zadebiutowała na Steamie w bieżącym miesiącu i błyskawicznie zdobyła uznanie graczy. Jej sukces jest mierzony oceną „bardzo pozytywną”, opartą na blisko pięciuset opiniach użytkowników, z czego aż 90% recenzji zachwala tytuł.

Restaurats
Restaurats

Restaurats podbija Steama. Chaos w kuchni z „bardzo pozytywnym” odbiorem

Restaurats umożliwia graczom wcielić się w zwinne, antropomorficzne gryzonie. Ich zadaniem jest prowadzenie restauracji zlokalizowanej w średniowiecznym świecie, gdzie obsługują wszelkiego rodzaju fantastyczne stworzenia.

Choć fundament gry opiera się na intensywnym gotowaniu, jest ona znacznie bardziej chaotyczna niż jej kooperacyjni konkurenci. W grze nie tylko zajmujemy się przygotowywaniem posiłków i dosłownym rzucaniem jedzeniem w kierunku klientów, ale mamy możliwość fizycznego radzenia sobie z niezadowolonymi gośćmi. Jeśli w innych grach napięcie wynikające z upływającego czasu bywało zbyt przytłaczające, w Restaurants zastosowano bardziej radykalne podejście. Tutaj niezadowolonego gościa można po prostu „uspokoić”, okładając go nawet zwykłą bagietką.

GramTV przedstawia:

Użytkownicy Steama w recenzjach podkreślają, że oprócz właściwej, wciągającej rozgrywki, gra oferuje mnóstwo chaotycznej zabawy w grupie. Wielu graczy chwali elementy wymagające precyzyjnego przygotowania potraw, ale także dynamiczne „bieganie w kółko” czy możliwość rozwijania biznesu. Dodatkowo gra oferuje możliwość personalizacji szczura.

Prowadź średniowieczną restaurację z drużyną szczurów! Gotuj, rzucaj jedzeniem i zostań legendarnym szczurzym szefem! – brzmi opis gry.

Restaurats zadebiutowało 7 listopada 2025 roku. Deweloperzy zaprezentowali już roadmapę, wedle której gracze mogą spodziewać się nowych eventów, przedmiotów kosmetycznych czy otwartego lobby.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/co-op/overcooked-like-medieval-fantasy-game-debuts-with-90-percent-positive-steam-reviews-and-a-kitchen-full-of-anthropomorphic-rats-were-rats-what-did-you-expect/

