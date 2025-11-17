Średniowieczne gotowanie i bijatyka bagietką. Szczury w kuchni podbijają Steam

Świat gier wideo doczekał się świeżego i szalenie pozytywnie odebranego tytułu, który z powodzeniem łączy elementy popularnej formuły gier kulinarnych w stylu Overcooked z baśniowym klimatem Ratatouille. Gra Restaurats, kooperacyjna produkcja o gotowaniu w realiach średniowiecznego fantasy, zadebiutowała na Steamie w bieżącym miesiącu i błyskawicznie zdobyła uznanie graczy. Jej sukces jest mierzony oceną „bardzo pozytywną”, opartą na blisko pięciuset opiniach użytkowników, z czego aż 90% recenzji zachwala tytuł.

Restaurats podbija Steama. Chaos w kuchni z „bardzo pozytywnym” odbiorem

Restaurats umożliwia graczom wcielić się w zwinne, antropomorficzne gryzonie. Ich zadaniem jest prowadzenie restauracji zlokalizowanej w średniowiecznym świecie, gdzie obsługują wszelkiego rodzaju fantastyczne stworzenia.