Iron Maiden świętują wykorzystanie The Trooper w finale Stranger Things. "Eddie dostał swój moment!”

Legendarny heavy metalowy zespół dołączył do grona artystów, których muzyka odegrała kluczową rolę w serialu. Wcześniej ogromną popularność zyskał utwór Master Of Puppets od Metallici, wykorzystany w czwartym sezonie podczas pamiętnej sceny z udziałem Eddiego Munsona, granego przez Josepha Quinna, który wykonywał gitarowe solo w Upside Down.
W finałowym, a zarazem ostatnim odcinku Stranger Things, twórcy w symboliczny sposób nawiązali do postaci Eddiego i jego poświęcenia. W jednej z kluczowych scen Dustin Henderson wygłasza poruszające przemówienie podczas szkolnej ceremonii rozdania dyplomów. W tle rozbrzmiewa The Trooper, a Dustin odsłania pod togą koszulkę z napisem HELLFIRE LIVES!, oddając hołd swojemu przyjacielowi. W rozmowie z serwisem Tudum, współtwórca serialu Ross Duffer wyjaśnił, że scena ta była w dużej mierze inspirowana Eddiem:
Wiele elementów tej sekwencji nawiązuje do Eddiego, nawet moment w którym Dustin drze dyplom i pokazuje środkowy palec dyrektorowi, co Eddie mówił, że zawsze chciał zrobić. To hołd dla Eddiego i tego, czym było Hellfire.
Dodał również, że przesłanie sceny odzwierciedla jeden z głównych motywów serialu:
To opowieść o outsiderach i wyrzutkach. O jednoczeniu się i akceptowaniu swojej inności, aby pokonać zło tego świata.
GramTV przedstawia:
Iron Maiden skomentowali wykorzystanie swojego utworu w finale publikując wpis na Instagramie, opatrzony odwróconym zdjęciem swojego Eddiego:
Stranger Things SIĘ wydarzyło… i Eddie dostał swój moment! Jeszcze nie widzieliście finału? Oglądajcie już teraz na Netflixie.
Dla fanów zarówno Stranger Things, jak i Iron Maiden, scena z The Trooper stała się kolejnym dowodem na to, jak ważną rolę w serialu odgrywa muzyka oraz hołd składany postaciom, które na trwałe zapisały się w jego historii.
